Elife : Partenariat franco-tunisien pour l’employabilité des jeunes dans le numérique

Avec l’appui de l’Agence française de développement (AFD), le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), établissement public français d’enseignement supérieur et de recherche, devient partenaire de la Fondation Tunisie pour le développement (FTD) pour la mise en œuvre du programme Elife qui vise l’insertion professionnelle des jeunes originaires des régions de l’intérieur de la Tunisie dans les métiers du numérique.

Le Cnam apportera son expertise reconnue pour évaluer l’offre actuelle déployée dans les centres de formation Elife et y intégrer des outils et des pratiques adéquates afin de permettre le renforcement des équipes de formateurs et une meilleure employabilité des jeunes bénéficiaires du programme.

Le projet Elife, initié et mis en œuvre par la Fondation Tunisie pour le Développement, en partenariat avec l’université Esprit, a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle dans les métiers du numérique des jeunes diplômés des gouvernorats de l’intérieur, en leur proposant un parcours de formation innovant dans quatre spécialités (développement logiciel; business intelligence; informatique embarquée et community management).

Au-delà du cycle de formation, les centres Elife sont des lieux de culture, d’échanges et d’accès aux nouvelles technologies. Deux centres sont d’ores et déjà opérationnels à Siliana et Béja, 8 autres centres seront prochainement créés dans d’autresrégions de l’intérieur.

La convention de partenariat avec le Cnam

Créé il y a plus de 200 ans, le Cnam est un établissement précurseur en matière de formation tout au long de vie. Il accueille chaque année en France et à l’international plus de 50.000 apprenants dans de nombreux cycles de formation certifiant ou diplômant.

Dans le cadre du programme Elife, le Cnam mobilisera les compétences et l’expérience de ses experts pour analyser les performances du programme et apporter les méthodes et outils permettant d’atteindre un niveau d’insertion professionnelle optimal.

La France au travers de l’AFD contribue au projet Elife via une subvention de 2,9 millions d’euros pour financer l’acquisition des équipements informatiques des dix centres et une deuxième subvention de 100.000 euros mobilisés en soutien à la mobilisation du Cnam.

Le partenariat a été scellé au siège de la Fondation Tunisie pour le développement (FTD) en présence de l’ambassadeur de France en Tunisie, du président de la Fondation, du directeur de l’AFD et de l’administrateur général du Cnam qui s’est joint virtuellement à la séance.

Olivier Faron, administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers s’est réjoui de la dynamique partenariale mise en place autour ce programme : «Elife est en totale résonance avec ce qui fait le cœur de la mission du Cnam : permettre le développement des compétences et les évolutions professionnelles d’une part et permettre aux entreprises de trouver les profils dont elles ont besoin d’autre part. Les enseignantes-chercheuses et intervenants mobilisés sur ce projet sont très motivés à l’idée de mettre leur expertise au service de l’amélioration de ce programme exemplaire.»

Badreddine Ouali, président de la FTD, a déclaré, de son côté : «La Fondation Tunisie pour le développement et la France entretiennent depuis des années un partenariat exemplaire qui a permis de réaliser d’importants projets dans le cadre du programme Elife. Cette assistance financière a joué un rôle crucial dans le démarrage effectif du programme et nous espérons que notre partenariat avec l’AFD perdure afin d’écrire ensemble d’autres belles histoires.»

L’ambassadeur de France a, pour sa part, indiqué : «J’ai eu un réel plaisir à visiter le centre ELIFE de Béja lors de son inauguration en février dernier, à l’invitation de la Fondation Tunisie pour le Développement. Les centres Elife offrent aux jeunes, notamment dans les régions de l’intérieur, une formation de pointe, qui leur permettra de trouver un emploi dans le secteur porteur du numérique. La mobilisation du Cnam, acteur incontournable de la formation des adultes en France, est une excellente nouvelle pour apporter une assistance technique de haut niveau aux équipes de la Fondation en charge du programme Elife.»

Documentaire de présentation du projet.