Dialogue national avec les jeunes : L’UGTT déplore «le comportement» de Kaïs Saïed

Commentant la décision du président de la république, Kaïs Saïed, d’entamer un dialogue national avec les jeunes, le porte-parole de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri, a déploré «ce comportement désagréable» du chef de l’État.

Dans une déclaration accordée, ce jeudi 25 mars 2021, à Mosaïque FM, Sami Tahri a assuré que l’UGTT n’était pas au courant de ce dialogue, estimant que Kaïs Saïed a manqué de respect à l’organisation nationale en omettant de l’informer qu’il avait renoncé à son initiative.

«Nous avons présenté au président de la république l’initiative de l’UGTT, en l’informant qu’il a été choisi pour l’adopter et nous l’avons consulté dans plus d’une réunion. Il l’a acceptée dans un premier temps, puis, après une période d’hibernation ayant duré des mois, nous avons été surpris hier qu’il a reçu un ancien ministre et qu’il lui a parlé d’un dialogue complètement différent», a regretté le secrétaire général adjoint de la centrale syndicale.

Sami Tahri a, par ailleurs, estimé qu’en se comportant ainsi, Kaïs Saïed a manqué de respect au prestige de l’État et à celui de la présidence de la république.

Tahri a, finalement, annoncé que l’UGTT a préparé une nouvelle vision pour le dialogue national, à propos de laquelle, elle est actuellement en concertation avec divers partis politiques et organisation.

C. B. Y.