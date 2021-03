Le maire islamiste du Kram, Fathi Laâyouni, tient des propos injurieux à l’encontre des homosexuels

Partagez 10 Partages

Le maire controversé du Kram, Fathi Laâyouni, s’est, une nouvelle fois, fendu d’une déclaration scandaleuse, mercredi 24 mars 2021, sur les ondes d’IFM, en tenant des propos extrêmement injurieux à l’encontre des homosexuels.

L’avocat islamiste a affirmé que les homosexuels sont des gens anormaux qui doivent être placés soit dans les hôpitaux soit dans les prisons, estimant qu’il n’est pas normal d’évoquer leurs droits dans un pays islamique. Il a également indiqué qu’il était favorable au test anal.

Il faut dire qu’à l’instar de la majorité des homophobes, en plus d’être réactionnaire, Laâyouni est également ignorant et semble croire que l’homosexualité est une maladie et qu’elle se soigne.

Rappelons, alors, à ce monsieur et à ses semblables, que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) – qui touche la plupart des pays du monde, tous régimes politiques ou religions confondus – a retiré l’homosexualité de son registre des maladies depuis le 17 mai 1990 et qu’elle s’est également positionnée contre toute discrimination basée sur l’orientation sexuelle.

En ce qui concerne l’association Shams, qui défend les minorités sexuelles, Laâyouni a affirmé qu’elle n’a pas de place au Kram et que les homosexuels ne constituent pas des minorités.

Des homophobes ça existe partout dans le monde. Ce qui est regrettable, par contre, c’est que dans un pays civil et censé être démocrate comme la Tunisie, de tels propos discriminatoires ne soient pas punissables.

L’homophobie, surtout quand elle est exprimée aussi radicalement et odieusement, n’est en aucun cas un avis. Il s’agit d’une incitation claire à la haine contre une partie des citoyens.

Tenir des propos homophobes c’est similaire au fait de tenir des propos racistes, et un pays que se respecte se doit de protéger toutes ses minorités contre les dépassements des esprits bornés, surtout quand ceux-ci détiennent, comme Laâyouni, du pouvoir et qu’ils ont la possibilité d’accéder aux médias et de répandre à travers eux leurs âneries.

Lien de la déclaration.

Cherif Ben Younès