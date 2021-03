Wiam Wahhab: «Les Frères Musulmans sont des collabos de la CIA»

L’homme politique libanais Wiam Wahhab, ancien ministre de l’Environnement et figure de la communauté druze, affirme que «les Frères Musulmans sont des collabos de la CIA, l’agence de renseignements américaine, obsédés seulement par le pouvoir et la présentation de leurs lettres de créances auprès de Américains», ajoutant qu’Erdogan joue aujourd’hui l’intermédiaire entre eux et les Américains, en faisant leur promotion auprès de ces derniers. Vidéo.

«Les événements qui se succèdent dans le monde arabe vous ont démasqués. Quelle est votre position à propos de l’occupation d’Al-Qods et de la cause palestinienne ? Quelle est votre position à propos de la destruction de l’Irak ? Quelle est votre position à propos de la destruction de la Libye ? Vous avez pris part à tous les complots américains pour détruire le monde arabe. Les Américains vous ont préparés à ce rôle depuis une quarantaine d’années. Le président Gamal Abdel Nasser, qui a découvert votre vrai visage, vous a combattu dès le début», a expliqué Wiam Wahhab.

