Khiari prend part à la campagne menée par des pages islamistes qui ont qualifié Rahoui et Chaouachi de «Koffar»

Des pages islamistes mènent une campagne de dénigrement contre le député Watad Mongi Rahoui et l’ancien SG d’Attayar, Ghazi Chaouachi qu’ils ont notamment qualifiés de «Koffar» (mécréants). Le député Rached khiari (ex Al-Karama) n’a pas raté l’occasion de prendre part à cette campagne, en publiant et en partageant des posts haineux sur sa page Facebook.

Les posts partagés par le député islamiste comportent des insultes à l’encontre de Mongi Rahoui et de Ghazi Chaouchi et les présentent comme «ennemis de l’islam», tout en les qualifiant de «mécréants», ce qui tombe sous le coup de la loi, car rappelons-le : «Le takfir (accusation de mécréance) est criminalisé par l’article 6 de la constitution tunisienne qui garantit la liberté du culte».

Dans ces mêmes statuts on appelle par ailleurs «à ne pas enterrer Mongi Rahoui et Gahzi Chaouachi dans des cimetières musulmans», les extrémistes ayant jugé que ces derniers sont des «apostats».

Notons par ailleurs que cette campagne menée par les islamistes intervient quelques jours après que le député Watad ait appelé à ouvrir une enquête sur l’origine de la fortune du chef du parti islamiste Ennahdha, Rached Ghannouchi, ainsi que des dirigeants islamistes en particuliers et de tous les politiciens en général, tout comme les journalistes et les juges, qui se seraient enrichis durant ces 10 dernières années.

Rached Khiari avait également écrit un post pour s’en prendre à Ghazi Chaouachi, suite à quoi le parti Attayar a publié un communiqué pour dénoncer cette «campagne menée par l’un des extrémistes infiltrés au parlement ainsi qu’un nombre de pages à leur solde».

«Attayar tient pour responsable ce takfiriste de toute éventuelle agression à l’encontre de Ghazi Chaouachi suite à ces incitations à la haine et appelle le ministère public à intervenir», lit-on encore dans le communiqué.

Quant à Ghazi Chaouachi, il doit sûrement cette attaque pour ses dernières déclarations sur Attessia TV, où il a affirmé que le comportement de Seifeddine Makhlouf, président du bloc Al-Karama, ainsi que celui des autres députés de cette coalition islamiste est «populiste, irresponsable, et ne convenant pas à un régime démocratique».

Y. N.