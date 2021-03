Ghazi Chaouchi porte plainte contre Rached Khiari

Partagez 0 Partages

Khiari/Chaouachi.

Le secrétaire général du Courant Démocrate (Attayar) Ghazi Chaouachi a décidé de porter plainte contre le député islamiste Rached Khiari (ex-Al-Karama), et ce pour diffamation et appel à la haine.

C’est ce qu’a fait savoir le SG d’Attayar et ancien ministre en rappelant que Rached Khiari a pris part à la campagne de diffamation et de dénigrement le visant, allant jusqu’à le qualifier de mécréant et qu’il a également publié des articles dans ce sens, sur son site Al-Sadaa.

«Khiari a publié sur son site Assada et sur des pages Faceboolk des accusations me concernant, où il affirme que je me suis attaquée au Coran. Par ces accusation de takfir, qui s’apparentent à des appels à la haine, il met ma vie en danger», a dénoncé Ghazi Chaouachi, dans une interview au journal Acharaa Al Magharibi.

Ghazi Chaouachi estime cependant que Rached Khiari ne renoncera pas à son immunité de lui même, mais qu’un vote des députés dans ce sens pourrait le priver de son immunité afin qu’il soit entendu par la justice, a-t-il encore dit, en rappelant que les propos du député islamiste sont très dangereux et qu’il faut mettre un terme à ses abus.

Rappelons que Khiari a mené une campagne contre Ghazi Chaouchi, ainsi que le député Watad, Mongi Rahoui, en partageant des statuts de pages islamistes, où les deux hommes sont qualifiés de «Koffar» (mécréants), «d’ennemis de l’islam», entre autres accusations criminalisées par l’article 6 de la constitution tunisienne qui garantit la liberté du culte.

Y. N.