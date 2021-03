Doris Cosmétiques transmet la passion de sa fondatrice, Dorra Kossontini

Partagez 0 Partages

Fondée en 2019, Doris Cosmétiques a pu voir la lumière du jour grâce à la persévérance et la passion d’une jeune entrepreneuse, Dorra Kossontini, titulaire d’un master en management de la chaîne logistique de l’IHEC, qui a su nourrir son bébé durant un parcours non privé de défis.

Étant une grande passionnée du monde de la beauté, Mme Kossontini osa enfin mettre en marche un rêve qui lui trottait en tête depuis toujours : la création de sa propre marque de cosmétiques.

Marque de cosmétiques avec emballage écologique et recyclable

Aujourd’hui, Doris se présente sur le marché comme une marque pleinement «Made in Tunisia» à travers une vaste liste de produits basée sur des valeurs bien ancrées. En effet, tous les emballages sont recyclables et toute substance qui peut être néfaste pour la peau et l’environnement (parabènes, silicones, sulfates, colorants chimiques…) est absolument bannie.

Dorra Kossontini explique : «L’aspiration d’une société où les femmes se sentent bien dans leur peau, indépendamment de leur âge, parcours de vie, couleur de peau, ou statut social, justifie le choix stratégique de la marque : une haute qualité et une ample variété à un bon prix.»

Des variétés de gamme avec plus de 300 produits

«La première gamme ‘Vernis à ongles’ est devenue rapidement une référence à l’aide d’une sélection de vernis de toutes les couleurs et différentes textures dont le mat, brillant, métallisé, fluo, pailleté, et beaucoup d’autres effets qui s’adaptent à chaque occasion», ajoute Mme Kossontini.

La gamme ‘Soin’ est, d’autre part, composée de la crème à main, le lait de corps hydratant et le lait de corps pailleté sans oublier la collection variée des gels douche et des fameux ‘Body splash’, les parfums de cheveux et les eaux de parfum.

L’univers Doris jouit définitivement d’une touche artistique unique, réalisée grâce à la grande attention portée à l’harmonie des couleurs et des fragrances. Toujours plus focalisée sur les attentes des consommateurs, cette marque de beauté se veut sans diktats ni complexes.



Dorra Kossontini.

Des produits riches en huile d’argan et kératine à la hauteur des professionnels

«Toujours à la recherche d’innovation pour satisfaire les attentes de sa clientèle, Doris Cosmétiques lance une nouvelle gamme de produits destinée au soin des cheveux, sans sel ni sulfate et riche en huile d’argan et de kératine», a encore annoncé Mme Kossontini.

Grâce à cette gamme, Doris est confiante de pouvoir consolider et étendre sa position sur le marché professionnel. Ses produits sont disponibles chez les parfumeries sur le territoire tunisien ou sur le site web de la marque. Plus d’informations sur la Page Facebook et le compte Instagram «Doris cosmétiques».