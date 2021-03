Rumeur sur la «Fortune douteuse de Ghannouchi» : Ennahdha saisit la justice

Ennahdha a annoncé, aujourd’hui, mercredi 31 mars 2021, avoir porté plainte contre le journal Al Anwar, et le journaliste qui a écrit l’article évoquant une fortune douteuse du chef de parti islamiste et président de l’Assemblée, Rached Ghannouchi, et qui aurait été acquise via un réseau de trafic d’armes et de passeports et de contrebande.

Cette plainte concernera également toute personne, dont l’implication sera révélée par l’enquête, ajoute le parti de Rached Ghannouchi dans son communiqué, en rappelant avoir déjà eu recours à la justice contre des personnalités qui ont mené des campagnes de diffamation et de dénigrement contre le parti et ses dirigeants

Rappelons qu’Ennahdha avait démenti, samedi dernier, les informations relayées par le journal Al Anwar, et avait qualifié l’article de «trompeur»…

Y. N.