Tech Trends by TT : Pour faciliter la digitalisation des PME, Tunisie Telecom s’est adaptée à leurs besoins

A l’occasion de la 2e édition du webinaire Tech Trends by TT, Jihène Bouzaïène, directrice exécutive au sein de Tunisie Telecom, a parlé, ce mercredi 31 mars 2021, d’un enjeu de taille pour l’économie tunisienne aujourd’hui, à savoir la digitalisation des petites et moyennes entreprises (PME)

Selon la responsable, la pierre angulaire de la digitalisation des PME est l’infrastructure, dont l’importance peut être perçue à deux niveaux.

Le premier est celui des besoins de la société pour se développer (en termes de vente, de commercialisation, de communication avec ses clients etc.). En l’occurrence, la digitalisation permet de faciliter ces tâches et de les assurer via un point central, déclare-t-elle.

Le deuxième niveau est celui de l’agilité interne. «La petite entreprise n’est pas destinée à l’être éternellement, et pour se développer et augmenter le nombre de ses employés, elle doit mieux gérer son travail», d’où l’intérêt de la digitalisation via de nombreuses applications qui organisent les tâches internes primordiales, à l’image de la facturation, la fiscalité, etc., explique Mme Bouzaïène.

La responsable a, par ailleurs indiqué que deux facteurs essentiels peuvent expliquer les difficultés que trouvent les entreprises pour accélérer leur numérisation : leur maturité digitale limitée et la crainte des coûts financiers qui en résulteraient. Deux facteurs qui entraînent une sorte résistance au changement.

Pour résoudre ces problèmes, elle propose l’intervention d’un expert pour sensibiliser les dirigeants des PME et les rassurer.

Jihène Bouzaïène a, finalement, indiqué que Tunisie Telecom a, depuis 2 ans, pris conscience de la nécessité de s’adapter à la nature des PME pour leur permettre d’accélérer leur digitalisation, et a mis en place une stratégie adéquate («de clé en main») en vue d’atteindre cet objectif.

C. B. Y.