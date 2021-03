Tunisie : l’Etat récupère un terrain domanial agricole de 50 ha à Kairouan

Les services de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières du gouvernorat de Kairouan ont récupéré hier, mardi 30 mars 2021, un terrain domanial agricole d’une superficie de 50 hectares, situé dans la région dénommée «ferme Paul Renou» de la délégation d’El-Oueslatia relevant du gouvernorat de Kairouan.

La restitution de ce bien domanial a été effectuée suite à l’exécution d’une décision d’évacuation émise par le gouverneur de la région, en raison de son exploitation illégale par autrui, en présence des autorités régionales et sécuritaires compétentes.

Le terrain récupéré a été, par la suite, pris en charge par les services de la direction régionale des domaines de l’Etat, en attendant sa réhabilitation dans les plus brefs délais au profit des jeunes diplômés chômeurs et autres conformément à la circulaire commune n° 4/6 en date du 16 juillet 2018 entre les ministres des Domaines de l’Etat et de l’Agriculture portant sur les modalités de location des terrains domaniaux agricoles au profit des jeunes diplômés chômeurs et autres.