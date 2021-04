Seconde soirée du Festival de la chanson tunisienne

Partagez 0 Partages

Après la soirée d’ouverture qui a vu le concours de la chanson de variété, c’est au tour du concours de la libre création de meubler la deuxième soirée de cette 20e édition du Festival de la chanson tunisienne, mercredi 31 mars 2021, sous la direction du chef d’orchestre Mohamed Bouslama, l’animation étant revenue ce soir au duo Asma Bettaïeb et Wael Toukabri.

La soirée a vu la présentation de 11 œuvres dont les auteurs, qui au violon, qui au luth, qui avec son orgue, présentèrent des compositions instrumentales ou «Maâzoufets» («Dorra», de Mourad Toumi, «Manar», de Mohamed Marouen Dhaoui, «Ranim», de Mourad Chérif, «Bayna al-ajial», de Hichem Ben Amara, «Waqâ al-khoutouwet», de Sabri Ouni, «Achwaq», de Wassim Khémiri, et «Sonia», de Mondher Barcous), alors que d’autres se sont produits au chant («Chedda wetzoul», avec Samia Ben Youssef, «Ghathith», avec le duo Nizar Aïssaoui et Khalil Béhi, et «Soltana», avec Ahmed Mejri).

En intermède, c’est Foued Becheïkh qui présenta sa nouvelle chanson « Sidi Bousaid » ainsi que quelques-unes de ses chansons, anciennes et nouvelles, alors que Slah Mosbah était l’invité de la soirée qui anima sa dernière partie avec ses célèbres chansons «Ana asmar», «Yelli tebki», «Inni ouhebbouki ya saghira», «Galet moustahil», invitant le public, à la fin du spectacle, pour une improvisation au titre «Ana fannen» et rendant au passage un vibrant hommage à tous les membres de l’orchestre qui ont excellé dans l’accompagnement des différentes chansons.





Slah Mosbah.

Une soirée riche comme sa précédente sous des rythmes variés et des modes et des styles colorés entre le tunisien, l’oriental, l’occidental ou même le latino…