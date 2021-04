Liste des candidates retenues pour le programme Senior Women in Business

La Chambre nationale des femmes cheffes d’entreprises (CNFCE) en partenariat avec Global Project Partners (GPP) ont initié un programme d’incubation Senior Women in Business (SWIB) en collaboration avec The Next Women Tunisie (TNWT) et Betacube. La CNFCE et ses partenaires présenteront ce programme ainsi que les candidates retenues, au cours d’une conférence qui se tiendra le mercredi 7 avril à 14h00 au siège de l’Utica.

Le programme d’incubation Senior Women in Business (SWIB), vise à accompagner la création de startups par des académiciennes scientifiques, augmenter la visibilité de ces femmes entrepreneures et les connecter à l’écosystème des startups.

Les candidates retenues pour ce programme sont Arfa Lamia, enseignante chercheuse en économie rurale, Aziza Gasmi-Boubaker, professeure en sciences agronomiques, Saloua Sadok, professeure et docteur en sciences naturelles, Raja Ben Amar, professeure et docteur en génie chimique, Ines Blagui, Docteur en médecine, Meriem Jaïdane, ingénieur ENIT en génie électrique, Kaouthar Selmi, chercheuse en droit privé, Yosr Haffani, docteur en biologie, Nejla Stambouli, docteur en épigénétique.

L’ensemble des candidates à ce programme seront présentes à la conférence. Ce sont des femmes universitaires et chercheuses de plus de 45 ans qui souhaitent transformer un concept basé sur un projet de recherche en startup innovante et scalable. Ces projets relèvent de plusieurs activités et notamment la santé, la valorisation du patrimoine, la biotechnologie, le développement durable, les énergies renouvelables, l’intelligence artificielle, la data science.

L’objectif de cette rencontre est de leur présenter des acteurs majeurs de l’écosystème de l’entrepreneuriat et de l’innovation.

Parmi les intervenants, on citera, aux côtés de Leila Belkhiria Jaber et Syrine Dimassi Darghouth, respectivement présidente et vice-présidente de la CNFCE; Aicha Ennaifar, experte senior, qui fera une présentation de la cartographie de l’entrepreneuriat tunisien; Noomane Fehri, directeur du programme Technoriat, ancien ministre de l’Economie numérique (2015); Yehia Houry, managing director de Flat6Labs, offrant un programme complet d’initiation à l’entrepreneuriat, et notamment l’accompagnement et le financement; Mohamed Salah Frad, general manager de UGFS North Africa, membre du collège de gouvernance de Star-upAct, un outil pour booster la création de startups innovantes; Raoudha Bachraoui Essid, directeur UIB Sicar, un mécanisme de financement et d’accompagnement des entreprises.