Master-Class : La chanson tunisienne et les moyens de sa promotion

Manel Amara et Hatem Guizani.

Comment promouvoir la chanson tunisienne? Quel est le rôle des médias dans sa promotion? Quels sont les outils et possibilités qu’offrent aujourd’hui les nouvelles technologies? Nombreuses sont les questions qui ont été évoquées lors du master-class sur le thème «L’art de la communication dans la promotion de la chanson tunisienne et son marketing», organisé dans le cadre de la 20e édition du Festival de la chanson tunisienne, hier, jeudi 1er avril 2021, à la Cité de la culture Chedly Klibi, à Tunis.

«La communication est un art qui a des règles et des exigences. Communiquer, c’est avoir une stratégie bien pensée permettant d’atteindre les objectifs tracés au départ. C’est un savoir-faire qui permet de définir les besoins et les attentes et la méthode à suivre pour parvenir à son objectif», souligne l’artiste et conseiller en communication Saleh Hmidet.

Salah Hmidet.

Absence en Tunisie d’une véritable industrie des stars

Pour notre cas, il s’agit de la manière avec laquelle l’artiste tunisien puisse avoir une meilleure visibilité et promouvoir son produit, à savoir la chanson, a-t-il ajouté, l’artiste et conseiller en communication, qui a donné des conseils et des astuces à ses collègues musiciens. «Il faut que vous définissez vos buts, analyser la situation, déterminer vos objectifs pour pouvoir en second temps définir les actions et mettre en œuvre une stratégie. La 3e étape est celle du contrôle et de l’évaluation des résultats. La chanson est un produit culturel consommable. Il faut savoir le présenter et le défendre artistiquement», a-t-il ajouté, en appelant ses collègues musiciens à essayer de changer la manière avec laquelle ils travaillent et de profiter des nouvelles technologies.

Le poète Hatem Guizani a choisi de parler dans la relation complémentaire entre les médias et l’artiste et du rôle fondamental des radios et télévisions privées et publiques dans la promotion de la chanson et la présentation de l’artiste auprès du public, mettant l’accent sur l’absence en Tunisie d’une industrie des stars, des sociétés qui prennent en charge l’artiste et s’occupent de sa communication.

Manel Amara.

Les réseaux sociaux sont un excellent vecteur de promotion

Invitée d’honneur de ce master-class, la chanteuse Manel Amara est une vraie success-story en ce qui concerne l’exploitation et la présence sur les médias sociaux. «Il n’y a pas une bonne ou mauvaise communication. Il y a une communication, cela veut dire il y a une présence. Quand j’ai trouvé les portes des radios et des télévisions fermées devant moi, je n’ai pas croisé les bras et j’ai décidé de tirer profit des réseaux sociaux. Tout ce que je partage sur les réseaux sociaux est bien étudié. Je ne laisse rien au hasard. Tout est bien pensé avec des objectifs clairs», a-t-elle noté, appelant les artistes à délaisser les vieilles méthodes et à profiter des réseaux sociaux pour être proches du public.