Variant britannique en Tunisie : 144 cas enregistrés dans 16 gouvernorats

Le ministre de la Santé Faouzi Mehdi, a indiqué aujourd’hui, vendredi 2 avril 2021, que depuis l’apparition du variant britannique en Tunisie, 144 cas ont été enregistrés dans 16 gouvernorats sur les 24 que compte le pays.

Cette annonce a été faite lors d’une conférence de presse organisée par le ministre sur l’évolution de la situation sanitaire liée à la pandémie du coronavirus, et durant laquelle il a affirmé que l’augmentation du nombre de contaminations est probablement lié à la propagation de ce variant anglais.

Il a d’ailleurs affirmé que l’on compte une hausse du taux d’occupation des lits de réanimation et a appelé, dans ce sens, à la vigilance et au respect des mesures sanitaires.

Le ministre estime par ailleurs que, bien qu’il ait augmenté, le nombre d’inscriptions à la campagne de vaccination, demeure en dessous des objectifs du ministère et a appelé les citoyens à s’inscrire via la plateforme Evax.

«Nous avions commencé la campagne de vaccination avec près de 500.000 inscription, et on en compte aujourd’hui, 824451. J’encourage chaque citoyen à s’inscrire et à enregistrer ses proches, surtout les plus âgés», a-t-il indiqué.

