Tunisie : Décès du Général de corps d’armée Youssef Baraket

L’Association tunisienne des anciens officiers de l’Armée nationale a annoncé ce samedi 3 avril 2021, le décès du Général de corps d’armée Youssef Baraket, ancien Chef d’état Major des armées de Tunisie.

Tout en présentant ses condoléances à la famille du défunt, l’association précise que Youssef Baraket sera accompagné à sa dernière demeure demain, dimanche au cimetière de Béja, sa ville natale, au cours d’une cérémonie officielle.

Le collectif des Officiers du passé glorieux (OPG) a également présenté ses condoléances les plus attristées à tous ceux qui ont connu Youssef Baraket, à la retraite depuis 1997 : «Les grands de ce pays tirent leur révérence un à un. Allah yarhmou. Qu’il repose en paix».

Le collectif a rappelé le parcours du Général qui a notamment été formé à l’Académie militaire de Fondouk Djedid (qu’il a également commandé en tant que général), puis en France,et aux États-unis, en ajoutant que durant son parcours, Youssef Baraket a été honoré par plusieurs distinctions, notamment par l’Onu ou encore la décoration militaire ou encore des insignes de l’ordre de la République

De son côté, le colonel-major Mohamed Habib Ayachi a rendu un dernier hommage au défunt en ses termes :

«Je déplore le décès d’un des plus compétents Chef militaire qu’à connu l’Armée de la Tunisie moderne le Général de Corps d’Armée Youssef Baraket. Durant le peu de temps que j’ai servi sous ses ordres j’ai pu apprécier ses qualités de Chef, d’organisateur, d’innovateur, d’initiateur et de réalisateur de projets. L’une des ses réalisations, dont je fût témoin, n’est autre que la rénovation de fond en comble de l’Académie Militaire moderne qu’il a remodelé en une Académie des temps modernes grâce à sa vision de l’officier moderne, sa ténacité, son ardeur et son intelligence à résoudre les problèmes par le travail en équipe qu’il a su et pu insuffler à ses subordonnés qu’il considérait beaucoup plus comme des collègues».

«Il savait détecter et apprécier ses collaborateurs à leur juste valeur et leur laisser suffisamment de liberté d’action pour « s’éclater » et donner tout le potentiel de leur intelligence. Il a montré la même énergie à la mise sur pied de la 2° Brigade créée de néant. Agréable de caractère et accessible il faisait montre d’exemplarité par ses compétences, son intelligence et son autorité calme, ferme mais sans agressivité ni humiliation. Il savait aussi quand il faut défendre ses subordonés. Il fût un bel Officier digne de tous les respects. Nos sincères condoléances à Mme Houda son agréable épouse et ses enfants avec lesquels nous partageons leur douleur», a conclu le colonel-major Ayachi.

Y. N.