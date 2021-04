Adel Kaaniche, candidat à la Cour constitutionnelle, hurle à la libération de Nabil Karoui sur Facebook

Partagez 12 Partages

Nabil Karoui et Adel Kaaniche ou la république des copains et des coquins.

C’est sur la page Facebook de son ami, le sulfureux intermédiaire Youssef Zarrouk, qui priait pour la libération de Nabil Karoui, que l’avocat et ancien député RCD Adel Kaaniche, candidat à la Cour constitutionnelle, est venu hurler qu’il fallait libérer l’affairiste incarcéré dans des affaires de corruption et de blanchiment d’argent. Peut-on faire de tels personnages, qui ont une si piètre idée de la loi et de la justice, des gardiens de notre Constitution?

Kaaniche est connu pour ses positions rétrogrades. En 2017, il a dénoncé l’abrogation de l’article 227 du Code pénal relatif aux sanctions punitives appliquées en cas d’attentat à la pudeur. Se moquant de la Commission des libertés individuelles et de l’égalité (Colibe) et de sa présidente Bochra Belhadj Hamida, qui préconisaient l’égalité dans l’héritage, il avait écrit sur sa page Facebook qu’il propose que l’épouse impose à son époux son nom de famille.

La candidature de ce rétrograde doublé d’un misogyne est proposée, vous l’avez sans doute deviné, par Qalb Tounes, et soutenue par Ennahdha et Tahya Tounes, auxquels on pourrait aussi ajouter Al-Karama, de quoi obtenir une jolie unanimité !

Les dindons de cette farce appelée Cour constitutionnelle, vous l’avez aussi deviné, ce sont 11,5 millions de Tunisiens et de Tunisiennes, bientôt dans la dèche, confrontés à la pire épidémie de leur histoire et auxquels ne manque aujourd’hui qu’une Cour constitutionnelle constituée de copains et de coquins… pour être heureux.

I. B.