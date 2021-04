L’Egypte fascine le monde avec la Parade pharaonique dorée

Les rues du Caire furent témoins hier soir, samedi 3 avril 2021, d’un défilé funéraire solennel. Une opération impressionnante et spectaculaire consistant à transférer 22 momies pharaoniques royales, qui quittent l’ancien Musée égyptien de Tahrir pour rejoindre le Musée de la civilisation égyptienne (NMEC) situé à Fustat. L’événement marque le lancement officiel de ce musée.

Accompagnées de feux d’artifice, les 22 momies, dont 18 de rois et 4 de reines, ont été acheminées par ordre chronologique, chacune à bord d’un char décoré au style pharaonique équipé d’un système de suspension pneumatique pour absorber les chocs, et portant le nom du souverain en arabe, en anglais et en hiéroglyphes. Le pharaon Séqénenrê Taa de la 17e dynastie, qui régnait sur la Haute-Égypte au XVIe siècle avant J-C., ouvrira la parade, qui sera fermée par Ramsès IX (XIIe siècle avant J-C.).

Conformément aux normes internationales relatives au transport des momies, les momies royales seront placées dans des vitrines ultramodernes stériles pour garantir de meilleures conditions d’exposition et de conservation.

60 motos et 150 chevaux accompagnaient les momies, au rythme d’une performance de musique pharaonique dirigée par le célèbre maestro égyptien Nader Abbassi. 21 coups de canon ont salué le passage des momies qui ont fait le tour de l’obélisque qui trône au centre de la place Tahrir voisine, avant de procéder le long du Nil vers leur nouvelle demeure permanente à Fustat, au NMEC, où le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi les a personnellement accueillies. Le trajet de 40 minutes fut diffusé par plus de 200 chaînes de télévision internationales, et a attiré la participation de 12 célébrités égyptiennes.

Les momies pharaoniques resteront au laboratoire du NMEC pendant les deux prochaines semaines, avant d’être installées dans une petite salle, conçue selon le modèle de la Vallée des Rois. La Salle Royale des Momies accueillera les visiteurs à partir du 18 avril courant, à l’occasion de la Journée du patrimoine mondial.

À l’occasion de son inauguration, le NMEC offre des billets d’entrée à moitié prix dans la salle centrale d’exposition pour tous les visiteurs du 4 au 17 avril. Les représentants des médias locaux et internationaux auront la possibilité de photographier et de filmer gratuitement les momies à l’intérieur de la salle d’exposition centrale les 4 et 5 avril.

Situé au cœur de la ville historique de Fustat, surplombant Aïn Al Sira, près de la forteresse romaine de Babylone, le NMEC est l’un des plus grands et des plus importants musées d’archéologie au monde, et le premier à couvrir l’ensemble de la civilisation égyptienne.

Source: AETOSWire.