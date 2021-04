Zouhair Maghzaoui est-il le porte-parole de Noureddine Taboubi ou de Kaïs Saïed?

Maghzaoui veut donner l’impression qu’il rencontre régulièrement le président Saïed.

Zouhair Maghzaoui, ancien employé de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et aujourd’hui secrétaire général du mouvement nationaliste arabe Echaab, pare-choc de l’UGTT, et lui-même porte-voix de son secrétaire général Noureddine Taboubi, ne cesse depuis un bon moment de parler sans gêne aucune et avec un culot monstre au nom de président de la république Kaïs Saïed et il l’a fait pas plus tard qu’hier, samedi 3 avril 2021, dans une interview au quotidien ‘‘Al-Chourouk’’. Pour qui se prend –t-il ? Son attitude agaçante insupporte de plus en plus.

Par Imed Bahri

Zouhair Maghzaoui est-il le porte-parole que la présidence de la république n’a pas ou bien il ne fait que fuiter ce que veut faire fuiter le marionnettiste Taboubi de ses entretiens très réguliers avec le chef de l’Etat? Car le postulat duquel les gens doivent partir concernant M. Maghzaoui c’est qu’il est la marionnette de Taboubi et son parti est le pare-choc de l’UGTT. M. Taboubi, lui-même membre du mouvement Echaab, est allé jusqu’à demander à plusieurs reprises et avec insistance à Ahmed Safi Saïd de faire campagne pour le mouvement Echaab et surtout pour Zouhair Maghzaoui car, il faut l’admettre, que l’on apprécie ou pas Saïd, ce dernier a une popularité conséquente surtout à l’intérieur du pays. Il l’a reconnu lui-même chez Sameh Meftah, sur la chaîne Carthage +, vendredi 26 mars dernier, en évoquant les pressions de Taboubi pour qu’il soutienne son poulain Maghzaoui.

Le larbin de Taboubi joue au porte-parole du chef de l’Etat

Quelques jours après sur Radio Med, Ahmed Safi Saïd évoque les visites de Samir Cheffi, secrétaire-général adjoint de l’UGTT et membre lui aussi du mouvement Echaab, accompagné par… Maghzaoui (toujours lui qui colle comme un timbre aux cadres de l’UGTT, incapable de s’émanciper et se faire un nom tout seul comme un grand). Saïd parle de la teneur de ces visites: «Maghzaoui accompagné de Samir Cheffi sont venus me voir et m’ont promis qu’après les élections aucun pas dans les négociations (pour la formation du nouveau gouvernement, Ndlr) ne se fera sans moi, comme ça!»… Sans que Saïd n’ait rien demandé… Et il n’en sera d’ailleurs rien après.

C’était sans doute une manœuvre de la part de Taboubi, Cheffi et leur larbin Maghzaoui pour qu’Ahmed Safi Saïd se donne à fond durant la campagne électorale pour le mouvement Echaab, pare-choc de l’UGTT. Et c’est ce qui s’est passé exactement. Ahmed Safi Saïd se donnera à fond pour le mouvement de Maghzaoui en menant une campagne électorale dans les quatre coins du pays pour ses candidats aux législatives.

Déçu et écœuré par l’ingratitude de ses anciens amis, Saïd a fini par avertir la semaine dernière: «Ils m’ont utilisé et maintenant, ils utilisent Kaïs Saïed et ils vont le détruire» car après s’être servi d’Ahmed Safi Saïd lors de la campagne électorale et après avoir eu 15 députés, ce qui est un score plus qu’honorable pour un petit parti avec une idéologie nationaliste arabe qui bat de l’aile et alors qu’ils n’ont plus besoin de lui, Taboubi et sa bande ont jeté leur dévolu sur une nouvelle proie… Kaïs Saïed.

Ils se sont mis à instrumentaliser le très populaire président de la république et à lui faire croire qu’ils le soutiennent avec leurs Maghzaoui et le mouvement Echaab, dont ce dernier est secrétaire général.

Cependant, ces politico-syndicalistes qui jouent aux filous ne s’arrêtent pas là. Leur marionnette joue carrément au porte-parole du président de la république et non des moindres. Il ne cesse de parler au nom du président à la télé, dans les journaux, dans les couloirs de l’Assemblée, partout où il va. Pas plus tard qu’hier, sur le journal ‘‘Al-Chourouk’’, il nous informe que «le président accepte le débat national» et que celui-ci «va commencer la semaine prochaine». Voilà c’est Maghzaoui qui l’annonce. Et il continue: «Le président n’a plus aucune objection sur aucune partie pour le débat national», position que le président n’a encore jamais exprimée publiquement. Aussi, jouant au filou, cet homme dans le secret des dieux essaye de tempérer quand il cite le président en disant «à mon avis», «d’après ce que je sais», «normalement».

Comment se fait-il que la présidence de la république n’a pas de porte-parole ?

Bientôt on va surnommer Zouhair Maghzaoui «Le président a dit» comme jadis Jean-Christophe Mitterrand était surnommé «Papa m’a dit». Mais le plus surprenant c’est que Kaïs Saïed est un taiseux doublé d’un homme de caractère qui n’aime qu’on parle en son nom? D’ailleurs sa cheffe de cabinet, Nadia Akacha, la personne la plus proche de lui, est aussi muette qu’une carpe. Comment accepte-t-il et laisse-t-il le larbin de Taboubi jouer à son porte-parole?

On disait comment se fait-il que la présidence de la république n’a pas de porte-parole et bien voilà que «Zouhir», comme l’appelle Ahmed Safi Saïd avec son accent levantin, est ce porte-parole «officieux»; il fallait juste faire attention à ce qui se dit pour s’en rendre compte plus tôt.

Mais mis à part le fait que Maghzaoui n’a pas le droit d’être porte-parole du président de la république car il n’a pas cette mission, en plus comment un grand ami du sulfureux affairiste véreux Chafik Jarraya peut-il jouer au porte-parole de Kaïs Saïed, un homme matériellement et moralement intègre, ceci le discrédite lui qui aime se présenter omme le champion toutes catégories de la lutte contre la corruption.

Bref, pour lever toute équivoque et éviter d’éventuels malentendus, il faut que le chef de l’Etat mette fin dans les plus brefs délais à cette situation inacceptable et ne plus autoriser Maghzaoui, ou toute autre malin, à parler en son nom, mais aussi à voir moins Taboubi et à ne pas être bavard avec lui car ce dernier fait fuiter ce qu’il veut faire fuiter via son fidèle larbin Maghzaoui.