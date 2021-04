Coronavirus : «Il faut se préparer à l’éventualité d’un confinement général en Tunisie», estime Attayar, en tirant la sonnette d’alarme

Le courant démocrate (Attayar) a exprimé son inquiétude face à la détérioration de la situation sanitaire en Tunisie et a appelé les commissions chargées de la lutte contre le coronavirus à faire face à cette troisième vague, tout en proposant des mesures sanitaires à ce propos. «Il faut se préparer dès maintenant à l’éventualité d’un confinement général», estime le parti.

Dans un communiqué publié ce lundi 5 avril 2021, Attayar a déploré le laxisme dans l’application des mesures sanitaires et des gestes barrières et a appelé à les autorités à veiller à leur application, à interdire les rassemblements et les manifestation, ainsi que les déplacements entre les régions, et ce, pour éviter la propagation du virus en général et le variant britannique en particulier.

Attayar, qui a demandé à fournir des moyens de protection et de soutien aux groupes nécessiteux, a également appelé à soutenir les efforts de la campagne nationale de vaccination et à l’accélérer : «Il est nécessaire de coordonner avec les ministères de la Santé et des Affaires étrangères ainsi que la présidence de la république pour renforcer la réception des doses de vaccin».

Dans ce même communiqué, le parti a appelé à se préparer dès maintenant à l’éventualité d’un confinement général, avec la mise en place des mesures sociales et économiques qui l’accompagnent.

Y. N.