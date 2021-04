Vaccination-Tunisie : La barre d’un million d’inscriptions est dépassée

Partagez 0 Partages

Selon la plateforme Evax, on compte à ce jour 1.002.392 inscriptions à la campagne de vaccination en Tunisie, qui a démarré le 13 mars dernier et qui a permis à 112.254 personnes de bénéficier de la première dose du vaccin contre le coronavirus.

«BRAVO. On a dépassé la barre du million de tunisiens inscrits…CONTINUONS», s’est réjouit le ministre de la Santé Faouzi Mehdi, dans un post publié ce jeudi 8 avril 2021.

Le ministre à l’instar de nombreux professionnels de la Santé, estime que la vaccination permettra de mieux gérer la pandémie et appelle dans ce sens, les Tunisiens à s’inscrire en masse pour pouvoir se faire vacciner.

Pour rappel, l’inscription se fait via SMS, en envoyant gratuitement Evax au 85355 ou par le code téléphonique en composant le *2021# et sur le site Web Evax. Il est également possible d’appeler le numéro vert 80.10.20.21, pour s’inscrire sachant que chaque personne peut également en inscrire 4 autres et se charger du suivi de leurs dossiers.

Y. N.