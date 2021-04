Présentation du projet Biodev 2030 lancé en Tunisie par WWF

Le 7 avril 2021, une table-ronde sur la biodiversité en tant que ressource et opportunité de croissance économique a été organisée à Tunis par le Fond mondial de la nature (WWF).

Dans ce contexte, Yosr Nehdi, responsable du projet Biodev 2030 à WWF, a expliqué que ce projet a été formulé après tous les rapports qui ont fait état à la fin de l’année dernière de l’état de la détérioration croissante de la nature. Cela a été souligné lors du Sommet des Nations Unies sur la diversité biologique en septembre dernier.

Elle a ajouté qu’un certain nombre de bailleurs de fonds internationaux, dont l’Agence française de développement (AFD), qui finance le projet, avaient souligné l’importance d’intégrer la biodiversité dans plusieurs secteurs ainsi que dans les pratiques aux niveaux public et privé.

Elle a indiqué que le projet vise principalement à soutenir le ministère des Affaires locales et de l’Environnement, ainsi que le ministère de l’Agriculture, afin d’intégrer la biodiversité dans deux secteurs de base au niveau économique et d’assurer la préservation de la diversité biologique et de la nature.

Le budget alloué à ce projet est d’environ 400.000 euros, soit environ 1,3 milliard de dinars.

Yoser Nahdi a également précisé que la composante principale est basée sur un diagnostic scientifique par une équipe d’experts pour examiner avec les parties qui se chevauchent les éléments qui affectent la diversité biologique et leurs impacts négatifs.

Elle a indiqué aussi que deux secteurs stratégiques seront identifiés, fin mai et début juin, et présentés au gouvernement et à tous les acteurs de manière participative. Par la suite, un diagnostic précis leur sera remis afin de limiter la détérioration biologique ainsi identifiée.

Ce projet sera soumis à la 15e réunion de la Convention mondiale sur la biodiversité, qui se tiendra en octobre 2021 en Chine.