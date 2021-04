Festival du film arabe de Malmö : Le cinéma tunisien à l’honneur

Partagez 0 Partages

La 11e édition du Festival du film arabe de Malmö (Suède), qui s’est tenu du 6 au 11 avril 2021, a mis à l’honneur le cinéma tunisien, lequel a obtenu deux prix, dont celui du meilleur long métrage.

C’est le film «L’homme qui a vendu sa peau» de Kaouther Ben Hania qui a eu cette récompense. Tandis que Ghazi Zoghbani a obtenu le prix du meilleur scénario pour son film «La fuite».

«L’homme qui a vendu sa peau» est un long métrage dont les événements s’articulent autour d’un jeune Syrien qui fuit son pays afin d’échapper à la guerre. Le casting est notamment composé de Yahya Mahayni, Dea Liane, Monica Bellucci et Koen De Bouw. Le film est également nominé dans la catégorie du meilleur film international de la prochaine cérémonie des Oscars prévue le 25 avril à Los Angeles.

«La fuite», adaptation de la pièce théâtrale qui porte le même nom et qui est également mise en scène par Ghazi Zaghbani, parle d’un jeune diplômé, extrémiste religieux, qui s’échappe de la police dans les ruelles de la cité antique et qui se trouve dans l’obligation de se cacher dans la chambre d’une prostituée dans la maison close de la ville. Les acteurs principaux sont Nadia Boussetta et Ghazi Zaghbani.

Les deux films sont actuellement projetés dans les salles de cinéma tunisiennes.

C. B. Y.