Oscars 2021 : «L’homme qui a vendu sa peau» de Kaouther Ben Hania sélectionné dans la shortlist

«The man who Sold His Skin» (L’homme qui a vendu sa peau) de la cinéaste tunisienne Kaouther Ben Hania a été sélectionné dans la shortlist, dans la catégorie meilleur film international de la prochaine cérémonie des Oscars 2021, prévue le 25 avril prochain au Théâtre Dolby de Los Angeles.

C’est ce qu’indique l’Académie des arts et des sciences du cinéma (États-unis), qui a dévoilé les listes officielles des films retenus pour les Oscars 2021, comptant notamment 15 longs métrages documentaires, 10 courts métrages documentaires, 15 longs métrages dans la catégorie internationale.

Avec la star internationale Monica Bellucci en tête d’affiche, «The man who sold his skin», dont la première mondiale avait eu lieu à la Mostra de Venise (où il a été doublement primé : Prix Edipio Re for inclusion et Prix Orrizonti du meilleur acteur pour Yahya Mahayni) a brillé à l’international en remportant de nombreux prix, notamment celui du jury jeune et du public à la 38e édition du Festival Arte Mare de Bastia, en ou encore celui du meilleur film arabe à El Gouna Film Festival (EGFF), en Égypte, en octobre dernier.

Y. N.