Le Printemps culturel tunisien à Paris rend hommage à Hedi Guella et Sghaier Ouled Ahmed

Comme en 2020, le Printemps culturel tunisien à Paris sera, en cette année 2021, essentiellement virtuel et se tiendra autour de la thématique de l’expression des mémoires et des talents dans divers domaines de la création.

Cette 7e édition sera axée sur les expressions des poètes et des chanteurs engagés, des peintres et artistes picturaux novateurs, des projets artistiques et culturels pour l’après Covid-19, des plaidoyers pour la biodiversité, la justice sociale et climatique, des droits humains et des solidarités.

Dans le cadre de ce thème, un hommage sera rendu aux chanteurs et aux poètes tunisiens qui ont incarné l’amour pour le pays et exprimé la défense des valeurs de justice, d’humanité et de démocratie.

À travers ces moments arrachés à la pandémie de la Covid-19 et pour rompre l’isolement que celle-ci impose, cette manifestation culturelle se déroulera sur une longue période, s’étalera d’avril à juillet et se poursuivra en octobre avec les premiers spectacles de l’après Covid.

Il s’agit pour les organisateurs de faire de tous les événements organisés des moments de partage et de rencontres autour du film, de la photographie, du théâtre, de la création picturale, de la chanson et de la poésie.

Des témoignages et des débats illustreront cette thématique de l’expression et y sensibiliseront le public de l’immigration maghrébine à la situation actuelle des artistes au Maghreb et plus particulièrement en Tunisie et dans l’immigration.

Le Printemps culturel tunisien à Paris, organisé par un ensemble d’associations (ADTF, l’Entr’aide Mix’Ages, AIDDA, FTCR, le Cinéma tunisien, le Collectif 3C et le CRDHLT), avec le soutien de la Maison de Tunisie, veut marquer ce lien fort entre culture et engagement.

Un partenariat avec les associations tunisiennes en Belgique et en Suisse permettra de prolonger et de valoriser certaines des actions programmées.

En ouverture du Printemps 2021, le vendredi 16 avril 2021 (20h30 heure tunisienne et 21h30 heure française), un double hommage à Hédi Guella, auteur-compositeur-interprète (25 février 1951 – 14 mars 2012) et à Mohamed Sghaier Ouled Ahmed, poète national de gauche (4 avril 1955 – 5 avril 2016).

A travers un webinaire modéré par Mohamed Bhar, chanteur-compositeur, cet hommage sera l’occasion pour reprendre le parcours personnel et artistique des deux figures emblématiques de l’art engagé tunisien.

Participent à l’hommage Badiaa Bouhrizi (chants); Ali Saidane (témoignage) ; Amel Hamrouni (chants), Adam Fathi (poésie); Abir Nasraoui (chants) ; Kamel Jendoubi (témoignage); Jamel Guella (chants); Hechmi Ben Frej (témoignage) ; Aymen Hassen (présentation d’un livre sur Ouled Ahmed); Sabrine Gannoudi (poésie) ; Omar Benbrahim (témoignage), Moncef Mezghani (témoignage); et Houda Zekri (poésie).

Exposition: «Tunisien(ne)s en France»

Dans le cadre du Printemps culturel tunisien à Paris et en collaboration avec un réseau de partenaires associatifs, culturels et de la recherche, sera lancé un projet de collecte mémorielle pour valoriser l’histoire et les apports des Tunisiens de France à leur pays d’origine depuis plus d’un siècle. Le but est de recueillir les éléments d’une exposition intitulée «Tunisien(ne)s en France».

Lancement d’une bourse d’aide aux artistes tunisiens

Parmi les acteurs les plus précarisés par la Covid-19, les artistes sont les plus exposés. D’où le lancement de cette initiative citoyenne visant à protéger les artistes en Tunisie. L’objectif est de récolter, en France et à travers le monde, des fonds pour soutenir certaines actions. Ce fonds vise à soutenir certaines réalisations individuelles ou collectives des artistes engagés, dans divers domaines de la création.

Les bénéficiaires(e)s devront remplir certaines conditions et adhérer à cette démarche de soutien à la création engagée.