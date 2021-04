Mechichi ne reviendra pas sur la nomination de Kamel Ben Younes à la tête de la Tap

Partagez 11 Partages

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a affirmé aujourd’hui, lundi 12 avril 2021, que la présidence ne compte pas revenir sur la nomination de Kamel Ben Younes à la tête de l’agence Tap.

Peu de temps après que les journalistes de la Tap, en sit-in, depuis mardi dernier, aient annoncé une grève générale en présentielle, pour le jeudi 22 avril, et ce, jusqu’à ce que la présidence du gouvernement revienne sur cette décision dite partisane, en référence à la proximité de Ben Younes avec le parti islamiste Ennnahdha, Hichem Mechichi a réagi aux menaces du personnel de la Tap.

Il a en effet indiqué, dans une déclaration à l’agence Tap, en marge de l’inauguration d’un hôpital de campagne à Kairouan que la nomination au sein de ladite institution «ne s’opère pas par le mécanisme de vote et qu’il s’agit d’une désignation», tout en affirmant que le nouveau responsable sera charger d’en diriger les niveaux administratif et financier et que «la ligne éditoriale relève des prérogatives des journalistes».

«Les journalistes exercent leur métier en toute indépendance loin de toute ingérence», a-t-il insisté, contrairement aux contraintes du personnel de la Tap et de son syndicat qui affirme que cette nomination partisane portera préjudice à l’indépendance de ce média public.

Y. N.