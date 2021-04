Un responsable chinois reconnaît la faible efficacité des vaccins chinois

C’est un aveu plutôt rare pour ne pas être rapporté : un scientifique chinois haut placé a reconnu publiquement, samedi 10 avril 2021, que les vaccins chinois avaient une efficacité relativement faible comparée à ceux fabriqués selon le procédé de l’ARN messager, comme celui de Pfizer-BioNTech.

Cet aveu de faiblesse a d’autant plus d’importance qu’il a été fait par un haut responsable chinois, le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, Gao Fu, lors d’une conférence dans la ville de Chengdu, dans le sud-ouest du pays. Ce dernier reconnaît que l’efficacité des vaccins chinois restait comparativement faible, car ils «n’ont pas des taux de protection très élevés». C’est, d’ailleurs, la raison pour laquelle le gouvernement chinois envisagerait de les mélanger pour les renforcer.

On sait que la Tunisie a reçu 200.000 vaccins chinois et cet aveu devrait normalement dissuader les autorités tunisiennes de passer commande auprès des laboratoires chinois, d’autant qu’il est peu probable que les vaccins chinois soient vendus aux Etats-Unis, au Japon et dans les pays de l’Union européenne. Car ces vaccins n’inspirent pas une totale confiance aux autorités médicales de ces pays.

I. B.