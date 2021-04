Tunisie : Accord avec IFC pour renforcer le climat des affaires

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, a signé lundi 12 avril 2021 un accord avec le gouvernement tunisien afin d’appuyer le pays dans ses efforts pour renforcer le climat des affaires et créer des emplois en vue de la reprise économique post-pandémie.

Ce programme d’assistance technique entre IFC et le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Appui à l’investissement (MEFAI) vise notamment à renforcer le cadre d’investissement afin d’ouvrir les marchés à de nouveaux acteurs et investisseurs et à améliorer le climat des affaires.

Ali Kooli, ministre de l’Economie, a souligné à cette occasion l’importance de cet appui technique, qui s’ajoute aux efforts réformateurs déployés par le gouvernement notamment celles en relation avec l’amélioration de l’environnement des affaires, mettant en exergue le rôle de l’investissement privé dans la création de richesse et du développement du pays.

Le ministre a également exprimé sa haute considération pour l’appui contenu de l’SFI , l’UE et du Gouvernement Suisse à la Tunisie, afin qu’elle puisse réaliser ses réformes et ses objectifs de développement.

Ce partenariat vient en complément d’un programme portant sur l’amélioration du climat de l’investissement, mis en œuvre par IFC en Tunisie entre 2012 et 2018, qui a généré un impact important en matière d’attractivité des investissements directs étrangers (IDE). Avec l’appui d’IFC, l’Agence tunisienne de promotion des investissements a ainsi pu mener des campagnes de sensibilisation proactives qui ont abouti à 21 pistes d’investissement et à trois projets d’IDE annoncés.

Fort des résultats de la première phase du projet, cette seconde phase vise à créer des opportunités d’investissement et à renforcer la transparence grâce à l’amélioration de la réglementation des entreprises.

«IFC est depuis longtemps engagée à soutenir le gouvernement tunisien dans son objectif de mettre en place un climat favorable aux affaires», a déclaré Georges Joseph Ghorra, représentant résident d’IFC en Tunisie. Et d’ajouter : «Ce partenariat va permettre de renforcer le développement d’un secteur privé fort et dynamique en Tunisie, ce qui est essentiel pour créer des emplois et favoriser une croissance inclusive et durable, d’autant plus dans le contexte actuel de relance de l’économie.»

Ce projet bénéficie du soutien du secrétariat d’Etat Suisse à l’économie (SECO) et de l’Union Européenne (UE).