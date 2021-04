Tunisie – France : L’ambassadeur Mohamed Karim Jamoussi remet ses lettres de créance à Emmanuel Macron

L’ambassade de la Tunisie en France a annoncé, ce lundi 13 avril 2021, que Mohamed Karim Jamoussi a remis, aujourd’hui, ses lettres de créances au président de la république française, Emmanuel Macron, «en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république tunisienne».

La remise, retardée en raison des mesures sanitaires relatives à la Covid-19, a eu lieu lors d’une cérémonie solennelle organisée à l’Élysée, précise l’ambassade dans un statut Facebook.

Au cours de l’échange qui a eu lieu avec Emmanuel Macron, l’ambassadeur tunisien a affirmé sa pleine détermination à œuvrer pour le raffermissement des liens profonds d’amitié et de coopération qui unissent la Tunisie à la France, tout en lui transmettant les salutations cordiales du chef de l’État tunisien, Kaïs Saïed.

De son côté, le président français a souhaité la bienvenue à M. Jamoussi et a souligné es relations «exemplaires» entre les deux pays et l’étroite coordination au plus haut niveau. Par ailleurs, il a réitéré la volonté de la France de consolider davantage son partenariat avec la Tunisie dans tous les domaines, indique le communiqué de l’ambassade tunisienne en France.

«Cette cérémonie, organisée deux fois par an par l’Élysée au printemps et en automne, a également été l’occasion pour l’ambassadeur de la Tunisie d’échanger avec les autres chefs de mission diplomatiques de pays frères et amis qui ont présenté, à leur tour, leurs lettres de créance. Il s’agit des ambassadeurs de l’Algérie, l’Égypte, l’Arabie Saoudite, le Royaume Uni, la Turquie, la Suisse, la Bulgarie, la Hongrie, l’Équateur, la Gambie, la République de Corée, la Somalie, le Salvador, le Sri Lanka, le Tchad, le Gabon», précise encore le communiqué.

C. B. Y.