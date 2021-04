Tunisie : Les 15 gouvernorats les plus touchés par le coronavirus

Partagez 0 Partages

La situation sanitaire liée au coronavirus s’est encore dégradée en Tunisie, avec une hausse de tous les indicateurs notamment le nombre d’hospitalisations et de décès, sachant que 15 gouvernorats ont été classés à un niveau d’alerte très élevé, soit un taux de propagation de l’épidémie dépassant les 100 contaminations pour 100.000 habitants.

C’est ce qu’a indiqué Pr Nissaf Ben Alaya, porte-parole du ministère de la Santé, directrice générale de l’Observatoire des maladies nouvelles et émergentes (OMNE) et observatrice au Comité scientifique, ce mercredi 14 avril 2021, en affirmant que la situation épidémiologique est extrêmement grave.

Ainsi les 15 gouvernorats les plus touchés sur les 24 que compte le pays sont : Tunis, Ariana, Manouba, Béjà, le Kef, Siliana, Sousse, Mehdia, Sfax, Kasserine, Gabès, Médenine, Tataouine, Tozeur et Kébili, a-t-elle précisé, en ajoutant que 22 délégations ont également été classées zone rouge et où le taux de propagation dépasse les 300 contaminations pour 100.000 habitants, citant notamment Tunis, Essijoumi, Tebourba, Teboursouk, Tejrouine, el-Krib, Rouhia, Sidi Bou Ali, Hbira, Amra.

Sur un autre plan, Pr Ben Alaya a signalé que le nombre d’hospitalisations s’élève désormais à 2270, dépassant ainsi le chiffre total enregistré pendant la 2ème vague de janvier dernier.

«Il faut durcir les mesures de prévention, et interdire les déplacements de et vers ces régions, afin de casser la chaîne de contamination», a-t-elle alerté, en déplorant, encore une fois, le relâchement en matière d’application des gestes barrières.

Y. N.