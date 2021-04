Caméra cachée “Le Cirque” sur Attessia TV : Polémique autour d’une lionne aux dents meulées

L’apparition d’une lionne aux dents meulées lors de la caméra cachée “Le cirque”, diffusée, hier soir, mercredi 14 avril 2021, sur Attessia TV, a suscité la polémique. Certains téléspectateurs ont même appelé à boycotter l’émission ainsi que les annonceurs…

«C’est fou la capacité de ces médias et leurs animateurs à creuser dans la merde pour pondre des concepts aussi nuls que cruels», a déploré, ce jeudi 15 avril, le cinéaste et militant pour la cause animale Nejib Belkadhi, en ajoutant : «Utiliser des animaux sauvages à qui on arrache les dents pour un programme aussi désolant de bêtise et de débilité est la preuve du niveau des programmateurs, animateurs et producteurs de ces abominations télévisuelles».

Notons que plusieurs internautes ont dénoncé ce qui a été qualifié d’abus contre les animaux et ont en alerté la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (Haica), en l’appelant à intervenir.

En réaction, Walid Bourouis, du syndicat de base de Cactus Prod, explique que la boîte a loué, pour les besoins de l’émission, tout le staff du cirque qui joue actuellement à Ezzhara, y compris les animaux, tout en affirmant que les lions avaient toutes leurs dents : «Je ne sais pas pour la lionne ce qu’il en est», a-t-il ajouté.

«Au cours du tournage une des lionnes avait refusé d’entrer en scène et le directeur du cirque Fabio ne l’a pas obligée, et nous avions terminé le tournage avec seulement deux animaux», a-t-il encore indiqué.,

Y. N.