Coronavirus – Evax : 61,4% des individus enregistrés dans la catégorie des plus de 75 ans ont reçu le vaccin

Le ministère de la Santé publique a publié, ce jeudi 15 avril 2021, des statistiques relatives à la campagne de vaccination contre la Covid-19. Parmi les chiffres donnés : 61,4% des personnes inscrites à la plateforme Evax dans la catégorie des plus de 75 ans ont reçu le vaccin.

Au total, plus de 1 million cent mille personnes se sont enregistrés jusque-là et le nombre de vaccinés est de 183.025, soit 16,5%, précise le ministère.

Sept centres de vaccination ont, par ailleurs, été rajoutés au 25 initialement inaugurés, et ce, dans le but d’augmenter le taux de vaccination, fait encore savoir le département, ajoutant que des équipes médicales mobiles ont été mobilisées pour vacciner les personnes âgées et celles à mobilité réduite, prioritaires dans la stratégie nationale de vaccination, dans leurs lieux de résidence.

C. B. Y.