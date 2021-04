Agression de Samia Abbou par Aloui : Attayar dénonce le silence complice de la présidence de l’Assemblée

Attayar/Aloui.

Le Courant démocrate (Attayar) a exprimé sa solidarité avec sa députée Samia Abbou, verbalement agressée et insultée par l’élu de la coalition islamiste Al-Karama, Abdellatif Aloui, tout en dénonçant et en regrettant les abus commis par les députés de ce même bloc, «dont la tendance agressive est incompatible avec les principes de la démocratie».

Dans un communiqué publié aujourd’hui, vendredi 16 avril 2021, Attayar qui a réagi à l’enregistrement fuité, où l’on entend Aloui insulter sa collègue lors d’une réunion au parlement, affirme être habitué au «silence complice de la présidence de l’Assemblée», tout en dénonçant sa «passivité face aux transgressions de ses alliés».

Attayar a également dénoncé «le niveau bas de ce député, qui appartient à un bloc, qui a systématiquement recours à la violence avec tous ceux qui sont en désaccord» et appelle la présidence à appliquer la loi et à imposer le respect et l’ordre au sein de l’Assemblée.

Y. N.