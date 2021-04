Une trentaine de rues à Kasserine portent des noms de Tunisiennes célèbres

Dans le cadre de la finalisation de l’action «Nour 3.0» mise en œuvre par le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la Femme (Credif) en partenariat avec la municipalité Ennour, à Kasserine, et avec l’appui du Forum des fédérations et du gouvernement du Canada, une deuxième série de rues et d’avenues de la Cité des Magistrats au gouvernorat de Kasserine portent, désormais, des noms de femmes martyrs et de femmes pionnières dans divers domaines.

«Nour 3.0» est une manifestation dont l’objectif est de valoriser le rôle, l’apport et l’impact des femmes dans l’histoire de la Tunisie, de la région et du monde. Elle consiste à nommer une trentaine de rues et d’avenues de la Cité des Magistrats par des noms de femmes leaders, locales, nationales régionales et internationales. Le centre a fait le choix d’opter pour des plaques intelligentes et interactives portant un QR code permettant à chacun-e de découvrir le parcours, l’œuvre et l’apport de la femme en question.

«Nour 3.0» est aussi une initiative qui s’inscrit dans le cadre de la sauvegarde et de la transmission de la mémoire féminine aux générations futures.

A cette occasion, il est important de rappeler que la liste complète des rues, précédemment diffusée sur la page officielle du centre, le 27 mars 2021, se compose comme suit…

Martyrs et militantes de Kasserine

Aycha Eddebabia : militante tunisienne contre l’occupation française;

Ghilania Dzyria : militante tunisienne contre l’occupation française;

Khadra Ezzidia : militante tunisienne contre l’occupation française;

Mabrouka Bent Mohamed : militante tunisienne contre l’occupation française;

Mahbouba El Fili, surnommée «Ezzaima» : militante tunisienne contre l’occupation française.

Place des martyrs du savoir :

Afef Joubrane;

Emna Yahaoui;

Imen Aloui;

Najwa Janhawi;

Nouha Bouallegue;

(Toutes professeures de l’enseignement primaire ayant péri dans un accident de la route survenu le 25 février 2020).

Cherifa Helali : martyr et victime du terrorisme;

Fadhila Rehimi : martyr et victime du terrorisme.

Femmes leaders tunisiennes

Arwa la Kairouanaise : mariée selon le contrat kairouanais considéré une étant exception avant-gardiste dans le monde arabe;

Aziza Othmana : princesse tunisienne appartenant à la dynastie beylicale des Mouradites, célèbre pour ses œuvres de bienfaisance;

Bchira Ben Mrad : pionnière du mouvement féminin en Tunisie ;

Cherifa Messadi : première femme leader syndicaliste du monde arabe, tunisienne;

Didon : princesse phénicienne, fondatrice légendaire et première reine de Carthage;

Fatima Al Fihria : fondatrice de l’université Al Qaraouiyine au Maroc, la plus ancienne université du monde encore en activité;

Gisèle Halimi : écrivaine, féministe et avocate tunisienne;

Hassiba Rochdi : chanteuse et actrice tunisienne;

Haydé Tamzali : première actrice tunisienne;

Jalila Hafsia : écrivaine et journaliste tunisienne;

Lina Ben Mhenni : bloggeuse et activiste des droits humains;

Moufida Tlatli : réalisatrice, scénariste et monteuse tunisienne.

Nejiba Hamrouni : journaliste et première femme présidente du Syndicat national des journalistes tunisiens;

Radhia Nasraoui : activiste des droits humains et militante politique tunisienne;

Safia Farhat : Militante féministe tunisienne;

Saïda Manoubia : sainte tunisienne, érudite et figure marquante du soufisme;

Tawhida Ben Cheikh : première femme médecin tunisienne;

Zoubeida Bechir : poétesse et animatrice radio tunisienne.

Femmes leaders du monde