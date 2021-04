Vient de paraître : ‘‘Tataouine’’, dernier roman de Fawzi Mellah

Ecrivain syro-tunisien vivant en Suisse, Fawzi Mellah vient de publier un nouveau roman, ‘‘Tataouine’’ (éditions L’Harmattan, Paris, avril 2021, 182 pages, collection Lettres du monde arabe), inspiré du monde du désert qui le fascine tant et dont il nous a donné un avant-goût dans son roman ‘‘Le transfert des cendres’’, où il retrace l’incroyable histoire du théologien Constantin von Tischendorf et de ses guerres secrètes contre les moines du Sinaï, dans le désert égyptien.

«Une semaine de marche dans le désert tunisien remettra d’aplomb ta pauvre maman et redonnera des couleurs à ton carnet», avait promis le père. Hélas, rien ne se passera comme prévu.

Entre les incertitudes du désert, le désarroi des adultes et les fugues de l’adolescent, cette randonnée dans le Sahara s’avérera plus proche du voyage initiatique que de la promenade de santé…

Sous les apparences d’un roman d’aventures, ce nouveau livre de Fawzi Mellah est en réalité un roman initiatique. Il nous plonge dans l’atmosphère si particulière de Tataouine, la ville tunisienne des météorites et des énigmes de l’univers.

Né en Syrie, Fawzi Mellah a grandi en Tunisie. De ces origines il a gardé un amour fou de la mer et du désert. Il est juriste et politologue de formation et a consacré l’essentiel de sa vie à l’enseignement et à la recherche. Aujourd’hui retiré du monde académique, il se dédie entièrement à l’écriture. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont on citera ‘‘Le conclave des pleureuses’’, ‘‘Elissa la reine vagabonde’’, ‘‘Clandestin en Méditerranée’’ et ‘‘Le transfert des cendres’’.