Elyes Kasri : «Le peuple tunisien est exposé à une réédition de la solution finale»

«Alors que la Tunisie a le triste mérite de figurer parmi les pays à avoir procédé à la vaccination du pourcentage le plus bas de sa population, le Center for Disease Control and Prevention (CDC) américain la classe dans la quatrième catégorie la plus dangereuse à éviter absolument».

C’est ce qu’écrit sur son compte Facebook le diplomate Elyes Kasri, en s’en prenant au gouvernement et à son fameux «coussin politique», en écrivant: «Si feu Habib Bourguiba avait introduit le planning familial pour limiter la croissance démographique démesurée, Mechichi et ses mentors d’Ennahdha et de Qalb Tounes semblent vouloir utiliser la Covid-19 pour réduire considérablement la population tunisienne en permettant l’ouverture des cafés, mosquées et souks en pleine troisième vague de la Covid-19, de saturation des unités hospitalières et de distribution parcimonieuse des vaccins dont on a bien voulu nous faire la charité», ajoutant avec un douloureuse ironie : «Certains pourraient avoir le sentiment que le peuple tunisien est exposé à une réédition de la solution finale de triste mémoire.»

L’ancien ambassadeur de Tunisie au Japon et en Allemagne, qui force un peu le trait, expression d’une profonde inquiétude partagée par bon nombre de ses compatriotes, s’interroge à juste titre : «Qu’en sera-t-il dans deux semaines après la période d’incubation des adeptes des cafés nocturnes, souks, prières des ‘‘tarawihs’’ et moyens de transport public dangereusement bondés?» Et de conclure avec la même ironie, qui est, on le sait, un bouclier protecteur contre le ridicule : «Et dire qu’avec tout cela, le ministre du Tourisme tient encore à ouvrir nos frontières aux touristes étrangers dès le 19 avril.»

Rappelons, à ce propos, ce que dit le Center for Disease Control and Prevention (CDC) américain: «Les voyageurs doivent éviter tout voyage en Tunisie. En raison de la situation actuelle dans ce pays, même les voyageurs entièrement vaccinés peuvent courir le risque d’attraper et de propager des variantes du Covid-19 et devraient éviter tout voyage en Tunisie. Si vous devez vous rendre en Tunisie, faites-vous vacciner complètement avant le voyage. Tous les voyageurs doivent porter un masque, rester à 1,80 mètre des autres, éviter les foules et se laver les mains.»

Difficile d’avoir une meilleure publicité pour le tourisme tunisien, n’est-ce pas Si Habib Ammar !!

