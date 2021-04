Coronavirus – Tunisie : Selon Dr Boujdaria, les mesures gouvernementales sont insuffisantes

Rafik Boujdaria, chef de service de médecine d’urgence à l’hôpital Abderrahmane Mami de l’Ariana, est revenu, ce lundi 19 avril 2021, sur les ondes de Shems FM, sur les dernières mesures décrétées par le gouvernement, samedi dernier, dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Pour lui, ça a été insuffisant.

Dr Boujdaria aurait préféré qu’il y ait un confinement général d’une dizaine de jours ou de deux semaines «afin de rompre la chaine de contamination».

Le médecin a ajouté que d’autres pays, qui sont dans une situation épidémiologique comparable à la nôtre, à l’instar du Portugal, viennent de sortir d’un confinement qui a été bénéfique.

Rappelons que les décisions principales prises par le gouvernement, samedi dernier, sont la suspension des cours et l’interdiction de la circulation via des moyens de transport à partir de 19h. Une mesure dont la cohérence est très discutable, selon Boujdaria, puisque les rassemblements auront lieu quand même et que cela ne fera que compliquer la vie des employés (notamment au sein des cafés), pour lesquels le confinement général a été évité.

C. B. Y.