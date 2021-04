Naoufel Saïed : «Ceux qui ont peur du président sont ceux qui ne croient pas à la constitution»

Partagez 0 Partages

À travers un statut Facebook, publié hier soir, dimanche 18 avril 2021, Naoufel Saïed, frère du président de la république Kaïs Saïed, a posé une question rhétorique en réponse à ceux qui ont critiqué le discours du chef de l’État à l’occasion du 65e anniversaire de la création des forces de sécurité intérieure tunisiennes où il a notamment affirmé, en se référant à la constitution, qu’il était «le commandant suprême de toutes les forces armées, militaires et civiles»…

«Pourquoi avoir peur d’un président de la république qui croit à la supériorité de la constitution qu’il a juré de respecter et à laquelle il se réfère à chaque instant ?», a écrit Naoufel Saïed, laissant entendre que ceux qui s’opposent à son frère ont, en réalité, un problème avec l’application des lois.

«En vérité, si la peur a une place, c’est celle de ceux qui craignent l’application de la constitution par le président de la république. Il y a une grande différence entre les deux peurs. Celui qui craint l’application de la constitution est celui qui, au bout du compte, ne croit pas à la constitution et à sa supériorité», poursuit-il son raisonnement en étant plus direct et explicite.

C. B. Y.