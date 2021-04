Hatem Mliki : «Harouni a appelé à enfreindre la constitution et la loi»

Le député indépendant Hatem Mliki estime que l’appel qu’a lancé hier Abdelkarim Harouni, dirigeant au sein d’Ennahdha, à l’attention du chef du gouvernement, Hichem Mechichi, pour activer le remaniement ministériel malgré le refus du président de la république, Kaïs Saïed d’accueillir les nouveaux ministres pour la prestation de serment, était «un appel à enfreindre la constitution et la loi».

«C’est un appel à la dévastation de l‘État à l’illégitimité», a-t-il ajouté, au micro de Shems Fm, ce jeudi 22 avril 2021.

«Harouni avait déjà fait des déclarations insensé, en appelant les jeunes d’Ennahdha à participer aux protestations nocturnes», a-t-il rappelé.

Mliki a, par ailleurs, déclaré que «les vainqueurs [dans le conflit politique actuel] sont les forces opportunistes car elles sont les plus fortes au parlement et qu’elles le contrôlent», sachant qu’il était des chefs d’orchestre de ces forces, lui qui est issu des listes électorales de Qalb Tounes dont il était dirigeant et chef du bloc au Parlement.

Il a, d’autre part, critiqué Rached Ghannouchi et sa gestion de l’Assemblée des représentants du peuple, dont il est le président, estimant qu’il adopte une culture de confrontation et de transgression de la loi.

C. B. Y.