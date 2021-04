L’exposition de Thameur Mejri se poursuit à la station d’art B7L9

L’exposition «States of Exception» de Thameur Mejri se poursuit jusqu’au 2 mai 2021 à la station d’art de la Fondation Kamel Lazaar à Bhar Lazreg, La Marsa, banlieue nord de Tunis.

Après son vernissage, le 25 mars dernier, cette exposition a déjà reçu 1560 visiteurs en un peu moins d’un mois.

Groupes associatifs, scolaires et universitaires ont régulièrement investi la station d’art B7L9 pour interagir avec les œuvres exposées.

De plus, un programme de rencontres littéraires et de performances artistiques a eu pour cadre les trois espaces de l’exposition. En ce sens, trois modules sont constitutifs de cette exposition: une série d’œuvres monumentales réalisées sur place, des peintures et dessins puis une reconstitution virtuelle de l’atelier de l’artiste.

La semaine prochaine, l’exposition devrait être clôturée en beauté avec trois finissages successifs qui, protocoles sanitaires obligent, seront organisés du vendredi 30 avril au dimanche 2 mai, entre 11h et 18h afin de recevoir le public en respectant la distanciation.

Le premier finissage sera destiné aux amis de la station d’art B7L9, le second aux artistes et le troisième sera le désormais traditionnel finissage des enfants.

En attendant, l’exposition «States of Exception» de Thameur Mejri entame sa dernière ligne droite avec les dix derniers jours d’ouverture.

L’artiste devrait ensuite exposer ses œuvres à Atlanta et New York aux États-Unis, avant d’être, au printemps 2022, l’invité du Musée d’art contemporain de Lyon.