Coronavirus : Le bureau du CROM de Tunis annonce le décès de Dr Habib Jenayah

«L’hémorragie continue!», déplore le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis, en annonçant ce dimanche 25 avril 2021, le décès du Dr Med Habib Jenayah, qui a succombé au coronavirus.

«C’est avec beaucoup de tristesse que nous apprenons la disparition de notre ami et collègue le Dr Med Habib Jenayah, médecin spécialiste en gastro-entérologie installé à Tunis, des suites de la Covid-19», indique le communiqué du CROM de Tunis, en concluant : «Nos condoléances les plus émues à toute sa famille. Paix à l’âme de notre confrère».

De nombreux confrères du défunts ont présenté leurs condoléances à la famille de Dr Jenayah, «un homme bon dévoué et généreux», et à la famille de la médecine tunisienne, «qui a perdu beaucoup de ses membres dans cette lutte contre la pandémie», tout en appelant les citoyens à se protéger afin de préserver leur santé et celle des autres…

Y. N.