Sotemail affiche des revenus en hausse de 55,2% au 1er trimestre 2021

Les indicateurs d’activité de la Société tunisienne d’émail (Sotemail) au 31 mars 2021 font ressortir des revenus de 14,3 millions de dinars tunisiens (MDT) contre 9,2 MDT, en croissance de 55,2%.

Cette croissance robuste été réalisée malgré une situation sanitaire nationale et mondiale très grave et une conjoncture économique, sociale et politique très contraignante.

La production a atteint, courant le 1er trimestre 2021, 16,2 MDT, contre 12,5 MDT au 1er trimestre 2020, en progression de 29,4%.

Le chiffre d’affaires local réalisé au 31 mars 2021 s’élève à 14,3 MDT contre 9,1 MDT au 31 mars 2020. Soit, une augmentation de 56%.

La pandémie qui s’est propagée rapidement depuis le mois de janvier 2020 dans le monde a impacté négativement les marchés export de Sotemail. Les produits de la société étant des produits hauts de gamme qui s’adressent principalement aux marchés européens, or, ces marchés connaissent une situation pandémique très grave et tardent à se relancer.

Les investissements réalisés 31 mars 2021 totalisent 0,559 MDT contre 0,370 MDT au 1er trimestre 2020.

Les engagements bancaires au 31 mars 2021 s’établissent à 38,113 MDT contre un total de 42,337 MDT à la même période de 2020, en baisse de 10,1%.

Les dettes à long et moyens termes représentent 45,19% du total engagement bilan au 31 mars 2021.