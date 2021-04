Khiari : «Je ne suis pas en fuite, mais j’ai décidé de ne pas me rendre à la justice militaire» !

Le député islamiste Rached Khiari, disparu depuis l’émission d’un mandat d’amener par le parquet militaire, a refait surface aujourd’hui, lundi 26 avril 2021, lors d’une intervention sur Jawahara FM pour affirmer qu’il «n’est pas en fuite, mais qu’il a décidé de ne pas se rendre à la justice militaire» , dit-il…

Lors de sa déclaration, le député a poursuivit ses accusations contre le président Kaïs Saïed, en indiquant que ce dernier a bel et bien perçu de l’argent par des parties américaines pour financer sa campagne électorale et en affirmant détenir les preuves des ses allégations.

Il a également accusé le président d’avoir instrumentaliser la justice militaire pour ordonner son arrestation : «Il s’agit d’un règlement de comptes», a-t-il insisté.

Notons que le député a décidé de ne pas renoncer à son immunité parlementaire et que la présidence de l’Assemblée a adressé un courrier au ministre de la Justice pour le convoquer à ce sujet. En d’autres terme le parti islamiste Ennahdha, et à sa tête son chef, Rached Ghannouchi, ainsi que le coalition islamiste Al-Karama, soutiennent Khiari et interviennent dans une affaire en cours d’instruction.

Rached Khiari, rappelons-le est poursuivi par la justice militaire pour mise en danger de la sûreté intérieure et atteinte à l’institution militaire, entre autres accusations.

Y. N.