Fête des fleurs en Ouzbékistan : les belles floraisons printanières de la ville Namangan

Le festival des fleurs de Namangan, une ville d’Ouzbékistan et située à l’est du pays, est célébré pendant la dernière semaine du mois de mai de chaque année. Les pépinières et les jardiniers passionnés se donnent rendez-vous, du 24 au 31 Mai 2021 pour exposer leur travail artisanal floral lors d’un festival ayant une vocation aussi bien internationale que locale.

Par Khaled Ben Rejeb *

Certes, ce festival contribue à promouvoir l’attractivité touristique de la région de Namangan et à établir une relation forte entre les touristes locaux et étrangers dans leur ensemble. C’est une excellente occasion, aussi, pour la région de Namangan de montrer au monde entier son potentiel touristique dans ce domaine.

10 millions de jeunes arbres vont être plantés cette année

La portée du festival des fleurs à Namangan s’est élargie ces dernières années et le nombre de participants, d’invités et de touristes étrangers a considérablement augmenté. Les visiteurs viennent de toute l’Asie Centrale et parfois d’encore plus loin afin de profiter des plus belles floraisons printanières de la ville. Des invités de Corée du Sud, de Russie, de Turquie, des Pays-Bas ainsi que de pays voisins tels que le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Kazakhstan et le Turkménistan sont invités à y prendre part.

Au total, l’événement réunit plus de 150 entrepreneurs-fleuristes, plus de 100 entreprises et organisations présentent la richesse florale artisanale qui reflète le mode de vie des habitants. Il convient de noter que pour la première fois dans son histoire, 10 millions de jeunes arbres vont être plantés lors de la prochaine édition de la Fête des fleurs de Namangan. D’année en année, le nombre de jeunes arbres et de fleurs plantés augmente considérablement.

La parade des fleurs a lieu dans les rues centrales de la ville de Namangan. Dans ce défilé, plus de 150 transports locaux tels que des voitures, des camions de pompiers, des moissonneuses-batteuses, des tracteurs, des pistes et des ambulances décorées d’un large éventail de fleurs, traversent la ville de Namangan jusqu’au parc de loisirs de Bobur.

La fête des fleurs est importante non seulement pour répondre aux besoins esthétiques de la population, mais aussi pour couvrir la ville de bonté. Cette fête se distingue par ses aspects ethnoécologiques, comme les autres cérémonies printanières, qui transforment la ville en un véritable jardin d’Éden sur terre.

* Consultant en relations publiques et tourisme durable.