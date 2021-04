«L’assaillant de Rambouillet a visité l’Assemblée sur invitation de la coalition Al-Karama», affirme la députée Leila Haddad

La députée Mouvement du peuple, Leila Haddad, a indiqué que le Tunisien Jamel Gorchene, qui a tué à coups de couteau, vendredi dernier, la fonctionnaire de police du commissariat de Rambouillet, dans le département des Yvelines, au sud de Paris, avait visité l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et ce sur invitation de la coalition Al-Karama, présidée par Seifeddine Makhlouf.

Lors de son intervention à l’Assemblée, la députée, avocate de son état, qui répondait à son collègue de cette coalition islamiste Mohamed Affes, qui lui avait indiqué qu’elle ne leur ressemble pas, a affirmé que rien ne la lie, en effet, à ce bloc parlementaire, en lançant : «Lorsque j’étais membre de l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc), avec des personnes compétentes qui croient en l’État et qui ont contribué ‘à construire la démocratie en organisant les premières élections indépendantes en Tunisie, vous étiez en train de mener des prêches dans les mosquées pour appeler à couper les mains des forces sécuritaires et pour embrigader les jeunes et les envoyer au jihad le dans les zones de conflits».

«La cravate que vous portez ne cache en aucun cas votre Daechisation, qui habite en vous. Il y a en effet une grande différence entre nous», a-t-elle insisté.

La députée a ensuite affirmé que Jamel Gorchene avait pu accéder au sein de l’Assemblée à l’invitation d’A-Karama entre autres extrémistes : «Avec vos discours, vous et vos semblables, vous avez commis des crimes contre des milliers de personnes au nom de la religion et vous a avez fait de la Tunisie le premier pays exportateur de terroristes. Vous avez même fait accéder au parlement des criminels, y compris le meurtrier de la policière française».

On notera que sur le compte Facebook de Jamel Gorchene, qui a visité la Tunisie entre février et mars dernier, on retrouve de nombreuses publications liées à la coalition Al-Karama, notamment des déclarations de ses députés.

