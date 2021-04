Les Tunisiens à l’étranger en colère après l’attentat terroriste de Rambouillet

Partagez 34 Partages

Des associations et des personnalités de la société civile tunisienne à l’étranger ont rendu public un communiqué, reproduit ci-dessous, où ils dénoncent l’attaque terroriste de Rambouillet commise par un Tunisien résident en France et expriment leur effroi et leur colère face à la multiplication des actes terroristes dont des Tunisiens sont les auteurs.

Le terrorisme vient de frapper à nouveau au nom d’un prétendu «jihad». La victime, Stéphanie M., fonctionnaire de police au commissariat de Rambouillet dans le département des Yvelines, a été sauvagement assassinée ce vendredi 23 avril 2021. Ce département a déjà connu il n’y a pas si longtemps un autre assassinat, celui de Samuel Paty, professeur d’histoire géographie.

L’assassin de la policière est unTunisien résident en France.

Nous Tunisien(ne)s de France et en Europe condamnons avec la plus grande vigueur cet assassinat sauvage et exprimons nos plus sincères condoléances aux enfants de la victime, à sa famille ainsi qu’à ses collègues de travail.

En tant que Tunisien(ne)s, franco-tunisien(ne)s, membres d’associations de la société civile en France et en Europe nous ne pouvons qu’exprimer à la fois notre effroi et notre colère face à la multiplication de ces actes terroristes d’autant plus que des Tunisiens en sont les auteurs.

Certes ces assassins ne sont qu’une infime minorité au regard des centaines de milliers de tunisien(ne)s qui vivent et travaillent paisiblement en France. Mais ce n’est malheureusement pas la première fois que des Tunisiens sont ainsi directement impliqués dans des actes et assassinats terroristes en France

Ces attentats et actes terroristes viennent également nous rappeler que la Tunisie subit depuis longtemps et plus encore ces dernières années le terrorisme djihadiste et les assassinats politiques.

Si nous sommes convaincus qu’en cette période tourmentée, le terrorisme n’a ni nationalité ni patrie, la multiplicité des actes terroristes perpétrés par des ressortissants tunisiens dans plusieurs pays ne peut nous laisser indifférents.

Nous Tunisien(ne)s de France et d’Europe, comme d’ailleurs l’écrasante majorité des Tunisien(ne)s et de la société civile en Tunisie, nous nous sentons interpellés car nous ne voyons nulles initiatives sérieuses et nulle volonté des autorités tunisiennes, en dehors des déclarations de principe, pour véritablement endiguer ce phénomène terroriste et mettre fin à ce «cancer».

Des Tunisiens résident à l’étranger déposent une gerbe des fleurs à la mémoire de la victime, sur le lieu de l’attentat, à Rambouillet.

Une dérive extrémiste jihadiste dont les racines profondes révèlent surtout l’abandon par l’Etat de ses responsabilités en matière d’éducation, de santé, de travail, de culture, de justice… et laissé du même coup des pans entiers de la société et des rouages de l’état aux mains d’idéologues manipulateurs et au profit des réseaux terroristes.

Le tribut payé par le sang coulé (des dizaines de morts sur le sol tunisien) dans la lutte engagée contre les nébuleuses islamistes extrémistes ne peut exonérer la communauté nationale tunisienne d’une véritable remise en cause de la manière avec laquelle cette question est traitée par l’ensemble des dirigeants politiques (Présidence de la république, Gouvernement et Assemblée des représentants du peuple), paralysés par les offensives et les manœuvres incessantes de l’islam politique.

Le combat contre la pieuvre terroriste ne peut se satisfaire d’aucune ambiguïté comme c’est beaucoup trop souvent le cas aujourd’hui : les tenants de l’idéologie extrémiste salafiste (responsables de la propagation de cette entreprise meurtrière) disposent de puissants moyens financiers, de relais associatifs, médiatiques, administratifs et politiques qui leur assurent une certaine immunité.

Nous appelons fermement les autorités tunisiennes et l’ensemble de la classe politique à engager – sans délais – un véritable débat national conformément à l’esprit et la lettre de la constitution tunisienne.

Dans le même temps, nous nous élevons contre toutes les formes d’amalgame et de stigmatisation des Tunisiens que les tenants de la haine et de la xénophobie ne manquent pas de brandir en France et dans les pays d’accueil et que diverses initiatives politiques et législatives récentes (projet de loi sur le séparatisme…) n’ont fait que conforter et alimenter, dans un climat de provocations et d’extrêmes tensions génératrices de haines et de frustrations meurtrières.

Paris le 25 avril 2021

Premiers signataires :

Associations:

Association Démocratique des Tunisiens en France (ADTF)

Association des Tunisiens d’Ile de France (ATIF)

Association desTunisiens de l’Isère Citoyens des deux Rives – Grenoble

Association des Tunisiens en France (ATF)

Association des Tunisiens en France (ATF) Aquitaine – Bordeaux

Association des Tunisiens en France –Var – Toulon

Association desTunisiens du Nord de la France (ATNF) – Lille

Association du Pont de Genève- Suisse

Association Uni’T

Association Cap-med-FTCR(ACMF) – Marseille

Collectif Culture Citoyenneté – 3 C

Collectif de Femmes de la Méditerranée (CFM)

Collectif de Femmes Tunisiennes (CFT)

ComitatoImmigratiTunisini in Italia

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)

Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie (CVDT) – Belgique

Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives (FTCR)

Mouvement Citoyen des Tunisiens en France (MCTF)

Réseau Euro-Maghrebin Citoyenneté et Culture (REMCC)

Union des Tunisiens Citoyens des deux Rives ex-UTIT (UCDR) – Nîmes

Union des Tunisiens pour une Action Citoyenne (UTAC)

Partis:

Al Massar – France

El Jomhouri – France

Ettakatol- France

Parti Socialiste Tunisien – section France

Personnes:

Hichem Abdesssamad

Khaled Abichou

HadfedhAffes

Mourad Allal

Ahmed Amara

Néjib Arfaoui

Noureddine Baaboura

Néjib Baccouchi

Houcine Bardi

Aziz Barkaoui

Faycal Benabdallah

Ali Ben Ameur

Nadia Ben Ameur

Mohamed Ben Ghorbal

Hechmi Ben Frej

Tarek Ben Hiba

Jamila Benkhaled

Hedi Benkhaled

Mohamed Benkhaled

Hedi Ben Kraiem

Sassi Benmoussa

Nacer Benrejeb

Mohamed Ben Said

Abdellatif Bensalem

Aimed Ben Yakhlef

Sophie Bessis

Mohamed Bhar

Ezzeddine Bouachir

Fatma Bouameid

Abderrazek Bouaziz iHorchani

Larbi Bouguerra

Nadia Chaabane

Mohamed Chebbi

Mouhieddine Cherbib

Fethi Dbek

Mehrez Debbiche

Mohsen Dridi

Nacer El Fahem

Nadia El Fani

Fethi El Hadjali

Mohamed Lakhdhar Ellala

Mohamed Ellouz

Mohamed Chérif Ferjani

Raoudha Faouel

Sarah Fourati

Abderrahman Frihi

Mrad Gadhoumi

Moncef Garrouri

Omar Gasmi

Najla Gharbi

Aida Hamami

Brahim Hamdi

Taoufik Hamdi

Khaled Hamida

Mohamed Hamrouni

Jean Pierre Hichri

Hédi Houaichia

Nacer Jelloul

Kamel Jendoubi

Mohamed Jribi

Samia Kchaou

Saifallah Khablachi

Najoua Kharrat

Abdou Lassouad

Wajdi Limam

Gérard Maarek

Jalel Matri

Hend Mizouni

Najet MizouniLindenberg

Zine Mizouni

Chérif Msadek

Béchir Msallem

MawahebMosbeh

Mohamed Nachi

Karima Nagat

Mohamed Salah Najahi

Noureddine Najar

Habib Ouarda

Hassen Salama

Ines Sanjurjo Lassoued

Youssef Selmi

Noureddine Senoussi

Mohamed Smida

Jean Claude Soufir

Hédi Sraieb

Mouhieddine Tlili Abassi

Tarek Toukabri

Françoise Valensi Maarek

Chedly Zaidi

Mohamed Zendah

Naoufel Zyadi