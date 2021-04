Le Tunisien Kamel Lagha décoré par le gouvernement du Japon

Le 29 avril 2021, le gouvernement du Japon a publié sa liste de remise des décorations «Printemps 2021». Parmi les lauréats figure Kamel Lagha, vice-président de l’Association d’amitié Tunisie-Japon, pour sa contribution au développement de la relation et la compréhension mutuelle entre les deux pays.

Décoré dans l’Ordre du Soleil Levant, Rayons d’Or avec Rosette, pour sa contribution au développement de la relation et la compréhension mutuelle entre le Japon et la Tunisie (notamment en améliorant l’échange dans le tourisme), M. Lagha a fondé l’agence Atlantis Voyages à Tunis, dont il est le Pdg depuis 1991.

Depuis, il a visité le Japon chaque année (une soixantaine de fois jusque-là) afin d’améliorer les échanges bilatéraux à travers le tourisme. Et pour cela, M. Lagha a mené des discussions avec l’ambassade de Tunisie à Tokyo et des agences de voyage japonaises. C’est ainsi qu’après une dizaine d’années de contacts et d’efforts suivis, il a réussi à établir les échanges touristiques entre les deux pays.

Avant la pandémie environ 10.000 Japonais visitent la Tunisie chaque année non seulement pour faire du tourisme, mais aussi pour mener des affaires ou prendre part à des événements culturels. «Nous pourrons dire qu’il était impossible de parvenir à ce résultat sans la contribution de M. Lagha, le pionnier du tourisme Japon-Tunisie», indique l’ambassade du Japon à Tunis dans un communiqué publié à cette occasion.

Après avoir longtemps travaillé au sein de l’Association d’amitié Tunisie-Japon, M. Lagha en a pris la vice-présidence en 2008. Dans le domaine de la coopération économique et culturelle, il a contribué à mieux faire connaître la Tunisie au Japon, notamment en participant aux expositions internationales comme Aichi Expo en 2005.