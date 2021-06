Coronavirus : En Tunisie, le vaccin ne suffira pas, selon l’OMS

Tweet Share Messenger

Le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), en Tunisie, Yves Souteyrand a affirmé, ce lundi 28 juin 2021, qu’en Tunisie, le vaccin anti-Covid-19 n’est qu’une partie de la solution et qu’à lui seul, ile ne suffira pas à contenir la pandémie.

Dans une déclaration médiatique donnée en marge d’une réunion tenue par la commission de la santé à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), Souteyrand a appelé à renforcer les mesures préventives et à être plus strict dans l’engagement à l’application de toutes les procédures des protocoles sanitaires pour chaque secteur.

«D’autant plus que les lots de vaccins anti-Covid-19 sont réceptionnés d’une manière progressive et pourraient, à ce rythme, impacter la campagne de vaccination et le nombre des personnes vaccinées», a-t-il ajouté.

Le représentant de l’OMS a, par ailleurs, appelé à renforcer les campagnes de sensibilisation et à inciter les gens à respecter davantage les mesures préventives, mettant en garde contre le «relâchement dangereux dans l’application de ces mesures en Tunisie».

C. B. Y.