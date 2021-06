Résultats Bac 2021 : Démarrage, le 29 juin, de l’inscription au service SMS

L’inscription au service SMS permettant d’obtenir les résultats de l’examen du baccalauréat 2021, avant leur annonce officielle, démarrera demain, mardi 29 juin 2021, à partir de 10h.

C’est ce qu’a indiqué le ministère de l’Éducation, dans un communiqué publié ce lundi, en précisant que les candidats à la session principale doivent envoyer un SMS au 85005, selon le format suivant : “BAC espace numéro d’inscription au baccalauréat * Numéro de la carte d’identité”.

La diffusion des résultats via SMS est disponible pour les abonnés des trois opérateurs (Tunisie Telecom, Ooredoo et Orange) et coûte 950 millimes, pour chaque envoi, précise encore le ministère.

Y. N.