Le CROM de Tunis appelle à décréter l’état de catastrophe sanitaire, avec un confinement général dans tout le pays

Le Conseil régional de l’Ordre des médecins de Tunis a alerté contre l’effondrement du système sanitaire, en rappelant que la Tunisie traverse une crise sanitaire sans précédent, et en appelant les autorités à décréter l’état de catastrophe sanitaire avec un confinement général dans tout le pays.

Tout en réitérant sa reconnaissance pour tout le personnel de la santé, «toujours sur le front depuis un an et demi malgré un état d’épuisement aussi bien physique que moral», le bureau du CROM a affirmé l’aggravation sans précédent de la situation épidémiologique en Tunisie avec l’apparition de variants très contagieux «et une incapacité à faire appliquer les mesures barrières».

Il a dans ce sens appelé les autorités compétentes à décréter l’état de catastrophe sanitaire avec un confinement général : «seule alternative à court terme permettant de limiter les pertes humaines et d’atténuer la pression sur les structures sanitaires déjà saturées, en sus de considérer des stratégies thérapeutiques et/ou préventives à l’instar d’autres pays qui viennent de connaître une situation similaire».

Le CROM de Tunis s’est également adressé dans un communiqué, publié dans la soirée de ce lundi 28 juin 2021, aux députés, en leur demandant «d’user de tous les moyens de communications avec les citoyens pour les sensibiliser par rapport à la réalité des risques encourus, de même que les figures artistiques et sportives, en collaboration avec les journalistes lesquels ont toujours épaulé le personnel de la santé dans son combat depuis le début de la pandémie».

«Le bureau insiste enfin sur la place salvatrice de la vaccination à large échelle qui gagnerait à s’étendre aux structures de santé de base en sus du secteur privé, en vue d’une plus large couverture et d’un meilleur impact épidémiologique», lit-on encore dans le communiqué.

Rappelons que la situation sanitaire continue à se dégrader face à des hôpitaux saturés et des soignants à bout de souffle. Plusieurs régions ont décrété un confinement général et de nombreuses parties ont appelé à un confinement sur tout le territoire afin de faire face à cette vague de la pandémie, plus virulente et qui touche des patients de plus en plus jeunes.

