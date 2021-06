Maleq sort son troisième single ‘‘Money’’

Maleq, chanteur et auteur-compositeur tunisien, sortira son troisième single ‘‘Money’’ le 3 juillet 2021, disponible sur toutes les plateformes de streaming (Apple Music, Spotify, Deezer). Le single sera accompagné d’un vidéo-clip co-réalisé par Abdelhak Aliche, disponible sur sa chaîne YouTube.

«C’est un cercle; le succès est lié au soutien (des autres), le soutien alimente le travail et ensuite vous le refaites encore et encore. Cette fois-ci, je me suis senti assez confiant pour parler directement à l’auditeur», explique Maleq sur la création de ‘‘Money’’.

Né à Tunis, Maleq a déménagé au Canada pour terminer ses études et lancer sa carrière musicale. ‘‘Money’’ est le résultat de son évolution en tant qu’artiste dans son exploration des nombreux styles qui le définissent. «Je viens d’un pays qui parle déjà deux langues, l’arabe et le français. L’anglais est arrivé plus tard. Lorsque vous brisez la barrière linguistique, c’est un tout nouveau monde qui s’offre à vous», dit-il.

Maleq est bercé, dès son plus jeune âge, par la musique nord-africaine «culturellement imposée» de Cheb Khaled et Rachid Taha mais aussi par les sons disco, reggae légués par ses parents. C’est à son adolescence qu’il plonge dans les cultures rock et R’n’B. Il apprendra le piano à seulement 4 ans, puis se mettra à la guitare, la basse et la batterie.

«Je veux livrer le point de vue de quelqu’un qui a été imprégné de plusieurs références culturelles. Mes influences et donc ma culture populaire ne sont pas limitrophes. Je suis un Tunisien qui a grandi à l’ère de l’internet, très curieux de ce qui a été fait localement et mondialement. Il était très naturel pour moi de relier une culture à une autre. Déménager de la Tunisie à Montréal était quelque chose que j’ai dû faire pour ma croissance; trouver ce qui reliait la culture d’ici [Montréal] à la culture de là-bas [Tunisie]», explique le jeune artiste, qui croit à sa bonne étoile et, surtout, à son talent.

